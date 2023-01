‘Je kunt goed zien waarom Antony zijn ploeggenoten woedend maakt’

Donderdag, 19 januari 2023 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:07

In Engeland kijkt men met gemengde gevoelens terug op het debuut van Wout Weghorst. De spits verscheen woensdagavond in de basis bij Manchester United in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace (1-1). United had in de eerste helft het betere van het spel, maar zakte na rust ver weg en moest in de blessuretijd een weergaloze gelijkmaker incasseren. Weghorst, die pas drie keer meetrainde met de groep, werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Antony wordt niet gespaard door de ochtendkranten.

De Manchester Evening News beoordeelt het optreden van Weghorst met een 6. "Hij werd goed in het spel betrokken, ondanks slechts drie groepstrainingen met zijn nieuwe ploeggenoten. In de loop van de zeventig minuten in Zuid-Londen liet hij zien dat hij niet op voorzetten hoeft te vertrouwen om indruk te maken op United. Weghorst heeft laten zien dat hij meer is dan een targetman, zoals Ten Hag deze week al zei. Hij bracht veel intensiteit met zich mee en zag er als spits energieker uit dan Anthony Martial."

Het spel van Antony kon de lokale krant minder bekoren. De Braziliaan begon net als Weghorst in de basis, maar maakte een ongemotiveerde indruk. De Manchester Evening News beoordeelt het optreden van de voormalig Ajacied met een 5. "Zijn acties vertraagden het aanvalsspel onnodig en zijn lichtzinnigheid leidde er terecht toe dat Bruno Fernandes naar hem uithaalde. Hij deed er in de ogen van de Portugees te lang over om af te spelen. Je kunt zien waarom de Braziliaan zijn teamgenoten woedend maakt. Antony was de zwakste basisspeler."

Man Utd stars Antony and Bruno Fernandes jeered by fans after furious exchange | #MUFChttps://t.co/Lcy4Yx5uVZ — Express Sport (@DExpress_Sport) January 18, 2023

Ook The Sun geeft Weghorst een 6 als rapportcijfer. "Hij deed het redelijk goed voor een debuut. Hij bood zijn teamgenoten een aanspeelpunt en werkte hard om de bal te veroveren. Het dichtst bij een doelpunt was hij toen hij een bal op het dak van het doel kopte." Antony moet in de ogen van de tabloidkrant op zijn tellen passen. "He is far too wasteful", luidt het oordeel. The Guardian stelt dat Weghorst 'enkele veelbelovende accenten' liet zien. "Maar hij had die kopkans wel moeten verzilveren."

Van The Express krijgt Weghorst een 7. "Het was een ietwat wankele start van de debutant, want zijn eerste poging de bal vast te houden leidde tot een inworp en zijn eerste loopactie leidde tot verwarring bij Bruno Fernandes. Hoe dan ook, hij pakte het daarna op en gaf Manchester een heel andere dimensie met zijn torenhoge lijf. Rashford en Antony leken te genieten van de loopacties van de grote man."

Lisandro Martínez heroverde in het hart van de defensie zijn plek en wordt door The Sun beoordeeld met een 8, het hoogste cijfer van alle spelers. "Noem hem Lisandro Slager. De wereldkampioen had zijn hoofd in het verband zoals de oude Terry. Hij was Mateta soms te slim af, ondanks hun verschil in lengte, en droeg in aanvallend opzicht zijn steentje bij met zijn dribbels." Manchester Evening News kan zich wel vinden in dat oordeel. "Zijn baanbrekende passing was opnieuw een aanwinst bij zijn eerste basisplek in twee maanden."