Vitesse in het nauw: betaald voetbal op de tocht in Arnhem

Donderdag, 19 januari 2023 om 08:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:00

Vitesse voldoet niet aan de licentie-eisen van de KNVB voor het nieuwe voetbalseizoen. De club uit Arnhem leeft al jaren in onmin met de verhuurder van stadion GelreDome en is nog geen nieuw huurcontract overeengekomen. Eredivisieclubs moeten de KNVB volgens de reglementen in januari laten weten of ze beschikken over een stadion om zijn wedstrijden in te spelen. In het geval van Vitesse kan daar dus nog geen klap op gegeven worden, daar de huurovereenkomst over ruim een half jaar afloopt.

De huurovereenkomst tussen Vitesse en Nedstede loopt nog tot en met 30 september van dit jaar. Het contract werd in 2018 opgezegd, daar de club de huur die het moet betalen buitenproportioneel vindt. Jaarlijks ontvangt vastgoedbedrijf Nedstede 1,8 miljoen euro, maar dit is de Arnhemmers te gortig. Vergelijkbare clubs betalen een mindere huursom en hebben het stadion het hele jaar tot hun beschikking, aldus Vitesse. Omdat beide partijen in de afgelopen jaren geen overeenstemming wisten te bereiken over de verlaging van de huur, ging de zaak al eens naar de rechter.

De Gelderlander schreef eerder dat Vitesse zich beroept op een eeuwig durend speelrecht in GelreDome, zoals afgesproken in 1996. De club speelde twee jaar later zijn eerste wedstrijden in het stadion. Volgens Nedstede is van een eeuwig durend speelrecht echter geen sprake meer en dient het contract gewoon verlengd te worden onder de door hen gestelde voorwaarden. Vooralsnog is van een akkoord echter geen sprake. De Amerikaan Coley Parry, de beoogde nieuwe clubeigenaar, wil zo weinig informatie geven over zichzelf, dat Nedstede niet om de tafel wil.

Vitesse spant nu een kort geding aan om ook na afloop van het huurcontract in het stadion te kunnen blijven spelen. "We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om overeenstemming te bereiken over een oplossing. Dat is helaas nog niet gelukt. Vitesse vertrouwt op een positieve afloop", aldus een woordvoerder bij de Gelderlander. Volgens de KNVB behoort het intrekken van de licentie tot de 'ultieme sancties'. "Wat we in algemene zin kunnen zeggen, is dat iedere club, dus ook Vitesse, uiteindelijk aan de licentie-eisen moet voldoen."