Na dertien jaar Ajax een nieuw avontuur bij Roda: ‘Van hem kon ik echt genieten’

Donderdag, 19 januari 2023 om 10:00 • Wessel Antes • Laatste update: 10:14

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Terrence Douglas, die afgelopen zomer na dertien seizoenen bij Ajax de overstap maakte naar Roda JC. In Kerkrade is de 21-jarige linksback een vaste waarde bij de Trots van het Zuiden, waar Douglas nog veel gebruik maakt van zijn opleiding in Amsterdam.

Door Wessel Antes

Als geboren Amsterdammer was Douglas vaak te vinden op de pleintjes in Oost, al zat de liefde voor voetballen er al ver daarvoor in. “Van mijn tante had ik een bal gekregen en vanaf het moment dat ik kon lopen wilde ik daar continu mee spelen. Later ging ik veel voetballen op straat, op verschillende pleintjes in de buurt.” Douglas is een echte Ajacied. “Mijn vader nam mij regelmatig mee naar wedstrijden. Op een gegeven moment was ik groot fan van Urby Emanuelson, omdat hij natuurlijk ook als linksback speelde. Ik heb veel wedstrijden van hem gezien.”

Veldvoetbal leerde Douglas bij de Amsterdamse Voetbalvereniging Zeeburgia, die bekend staat om het opleiden van veel profvoetballers. De linkspoot zat zelf in een lichting met Reda Akmum en Djevencio van der Kust, die beiden onder contract staan bij FC Utrecht. “Ik heb twee seizoenen bij Zeeburgia gespeeld, tot ik gescout werd door Ajax. Mijn ouders vonden het eigenlijk nog te vroeg om bij een BVO (Betaald Voetbal Organisatie, red.) te spelen, maar wilden het na een paar uitnodigingen ook niet van mij afnemen. Na een korte stageperiode mocht ik definitief bij Ajax komen spelen, een moment waar ik altijd van droomde.”

Douglas speelde een lange periode in de jeugdopleiding van Ajax en heeft dan ook warme herinneringen aan die tijd. “De toernooien in het buitenland, het spelen in de UEFA Youth League, mijn eerste profcontract en het trainen met de hoofdmacht. Ik heb met grote namen op het veld mogen staan, dat zijn dingen die je niet snel vergeet. Ik heb af en toe nog contact met Nordin Musampa, Kian-Fitz Jim en Donny Warmerdam. Mijn beste teamgenoot? Met Amourricho van Axel Dongen heb ik maar kort gespeeld, maar van hem kon ik wel echt genieten.”

Douglas als speler van Ajax Onder 19, tijdens een duel met Chelsea in de Youth League.

In totaal speelde Douglas 44 officiële wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin de vleugelverdediger goed was voor twee doelpunten en drie assists. Dat hij op jonge leeftijd op het tweede niveau van Nederland heeft kunnen acteren is zeer belangrijk geweest voor zijn ontwikkeling. “Je komt daardoor eerder in aanraking met het echte voetbal en speelt wekelijks tegen volwassen spelers. In de jeugd was ik gewend om altijd maar te winnen en te spelen met veel balbezit. In de Keuken Kampioen Divisie heb ik veel kunnen leren tegen slimme spelers met meer ervaring.”

Na een halfjaar op huurbasis bij FC Den Bosch kwam er afgelopen zomer een einde aan het tijdperk bij Ajax. Douglas speelde meerdere oefenwedstrijden mee met het eerste elftal van de Amsterdammers, maar tot een officieel debuut kwam het niet. “Dat ik mijn officiële debuut niet heb kunnen maken blijft jammer. Ik heb daardoor wel het gevoel dat ik iets heb gemist. Al deed het vooral pijn om Ajax te verlaten omdat ik daar zolang heb gespeeld. Uiteindelijk hoort dat er natuurlijk allemaal bij in het profvoetbal, wie weet keer ik in de toekomst wel terug.”

Hoewel Douglas in de Johan Cruijff ArenA nog over een eenjarig contract beschikte, besloot hij dat het tijd was voor een nieuw avontuur. Roda-trainer Jurgen Streppel, die in december opstapte om technisch directeur te worden bij Helmond Sport, wilde de Amsterdammer graag toevoegen aan zijn selectie. “Roda kwam best vroeg in de zomer al, toen ik meedeed aan de voorbereiding van het eerste bij Ajax. De trainer had mij al zien spelen bij Den Bosch en kwam met een goed plan. Voor mij was het belangrijk om ergens écht een rol te gaan spelen en veel minuten te maken. Deze stap uit mijn comfortzone is belangrijk voor mijn ontwikkeling.”

De overstap van Ajax naar Roda betekende ook een verhuizing van Amsterdam naar Limburg, waar Douglas voor het eerst op zichzelf woont. “De afstand vind ik best meevallen, in het weekend ga ik vaak terug naar Amsterdam. Dat ik nu op mezelf woon vind ik op zich wel fijn. Ik pak veel rust en doe alles op mijn eigen tempo. Als ik na een lange dag thuiskom moet ik wel zelf zorgen voor het eten en mijn huis schoonmaken. Daar moest ik natuurlijk wel aan wennen, al is dat geen ramp. Ook wel leuk juist!”

Douglas in duel met Sontje Hansen, met wie hij in het verleden meer dan zeventig keer samenspeelde in het shirt van Ajax.

Bij Jong Ajax was Douglas het gewend dat vooral vrienden en familie zijn elftal kwamen steunen, in het Parkstad Limburg Stadion speelt de linksback echt voor de fanschare van Roda. “Hier speel je voor de mensen. Deze supporters kopen een seizoenkaart om naar je te komen kijken, dat is natuurlijk speciaal. Of ik daardoor druk voel? Eigenlijk juist alleen maar steun! Uiteindelijk wil iedereen voetballen voor zoveel mogelijk supporters, dat is waar je als kind van droomt.”

Douglas weet goed wat zijn kwaliteiten zijn. “Ik ben een felle verdediger, kopsterk en speel graag duels. Ik ben niet bang om een sliding in te zetten en deins niet snel terug. Vanwege mijn verleden bij Ajax heb ik de bal graag in bezit. Zo snel mogelijk een overtal creëren en aanvallend dus ook echt meedoen aan het spel.” De verdediger is overigens op meerdere posities inzetbaar achterin. “Ik ben het gewend om als linksachter te spelen, maar als de trainer mij centraal nodig zou hebben kan ik daar ook uit de voeten.”

De zomerse aanwinst moest in het begin wennen aan het spel van zijn nieuwe club. “We hadden veel nieuwe spelers, dus dan moet je echt nog een team vormen. Toch waren onze prestaties aan het begin van dit seizoen niet slecht, pas later werd het minder. Ook bij mezelf, ik weet dat ik meer moet brengen en het verschil zou kunnen maken. Ik verwacht dat we het als team snel beter gaan doen, daar hebben we genoeg kwaliteiten voor. We hadden natuurlijk niet verwacht dat de trainer zou vertrekken, maar moeten nu door. We gaan nog steeds vol voor de play-offs!”

Douglas in actie tijdens de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo in oktober van dit jaar (4-1).

Op Instagram is Douglas regelmatig te zien met voetballers Jeffrey Sarpong (FK Panevezys) en Kingsley Ehizibue (Udinese), met wie hij de liefde voor God deelt. “Ik heb ze ontmoet via Bijbelstudie. Samen maken wij onderdeel uit van Ballers in God, een Christelijk netwerk binnen het voetbal. Vicente Besuijen (profvoetballer bij Aberdeen, red.), een goede jeugdvriend van me, heeft mij daarbij betrokken. Inmiddels zijn we al jaren goede vrienden die elkaar kunnen vinden in de relatie die we hebben met God. Ook op het gebied van voetbal kunnen we elkaar steunen, aangezien het mentaal soms zwaarder is dan het lijkt. Jeffrey en Kingsley hebben al veel meegemaakt en delen vele waardevolle ervaringen.”

Zijn religie is alles voor Douglas. “Dat staat op één, ver boven de rest. Ik ben zelfs meer bezig met God dan met voetbal. Uiteindelijk helpt dat me ook op het veld. Het is niet dat ik automatisch goed ga spelen als ik bid, maar of het goed of slecht gaat, ik weet dat ik op het veld mag staan dankzij God. Dat ik niet geblesseerd of ziek ben, dat komt door hem. Daardoor kan ik genieten van het spelletje, wetende dat hij mij hier heeft gebracht.”

Douglas speelde in het verleden vele jeugdinterlands voor Nederland. De linksback hoopt ooit zijn debuut te maken in Oranje. “Tuurlijk wil ik spelen in het Nederlands elftal. Ik heb het tijdens mijn jeugd al mogen meemaken, maar het grote Oranje blijft mijn droom. Honderd procent. Ik ben nog niet benaderd door Suriname, maar dat zou pas later wellicht een optie kunnen zijn.” Waar Douglas zichzelf over vijf jaar ziet? “Dan ben ik 26 en wil ik in een van de topcompetities van Europa spelen. Het liefst in de Premier League. Dat is waar elke speler natuurlijk van droomt, met daarnaast interlands en de Champions League. Het is aan mij om elke dag te blijven werken aan die droom.”

