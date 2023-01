Marc Overmars loopt onherstelbare schade aan het hart op

Donderdag, 19 januari 2023 om 07:05 • Mart Oude Nijeweeme

Marc Overmars zal altijd de gevolgen blijven ondervinden van het hartinfarct waar hij eind vorig jaar door werd getroffen, zo schrijft De Telegraaf op basis van bronnen dicht bij de technisch directeur. Volgens het dagblad is er sprake van 'onherstelbare schade' en werkt de hartpompfunctie nog maar voor slechts dertig procent in plaats van zestig tot zeventig procent. De kwalen worden bevestigd door Overmars zelf, die er verder niet veel over kwijt wil.

Op 30 december vorig jaar werd Overmars getroffen door een hartaanval, waarna hij met spoed van zijn woonplaats Epe naar het ziekenhuis in Zwolle werd gebracht. Na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben verbleven, nam Overmars thuis de nodige rust. Inmiddels heeft hij zijn werkzaamheden bij Royal Antwerp weer hervat, maar volgens vrienden en bekenden van de technische man 'moet daar niet te veel waarde aan worden gehecht'. Er zou nog een lange weg te gaan zijn voor Overmars zijn werkzaamheden eventueel weer volledig kan oppakken.

Overmars wil er zelf niet veel over kwijt. Behalve dat hij bevestigt dat de hartpompfunctie nog maar op dertig procent werkt in plaats van de zestig of zeventig procent. "Dat klopt. Ik moet rustig aandoen en stapje voor stapje vooruit", aldus de voormalig Ajacied. Overmars is gedotterd en zag een stent geplaatst worden. De bloedprop die nog in zijn hart zit moet door middel van bloedverdunners worden verwijderd. Volgens cardioloog Luuk Otterspoor zijn de gevolgen verschillend per patiënt. "Patiënten kunnen moe zijn, kortademig worden en vocht vasthouden."

Otterspeer benadrukt verder dat over een half jaar pas een goed beeld te schetsen is van de exacte schade. "Nu is nog sprake van de acute fase, het hart heeft net een klap gehad. Waarschijnlijk – want dat is bij zeventig procent van de patiënten zo – zal de pompfunctie van het hart nog een aantal procent verbeteren. Dat komt in dat geval doordat een deel van de cellen herstelt en het hart gaat compenseren. In algemene zin kan worden gezegd dat het belangrijk is om af te vallen, veel te bewegen en – als diegene dat deed – te stoppen met roken."