Ten Hag baalt na fatale gele kaart richting Arsenal: ‘Een cruciale speler’

Donderdag, 19 januari 2023 om 00:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:05

Erik ten Hag zag woensdag tot zijn afgrijzen vanaf de kant hoe Casemiro tegen Crystal Palace (1-1) een fatale gele kaart opliep. De manager van Manchester United weet dat zijn de ploeg de geschorste balafpakker zal missen in de kraker tegen koploper Arsenal, maar heeft tegelijkertijd houvast. "Overduidelijk een hele belangrijke speler voor ons, maar we hebben al zonder Casemiro gewonnen van Arsenal", refereert Ten Hag bij Sky Sports aan de 3-1 zege eerder dit seizoen op Old Trafford.

"We hebben toen als team laten zien hoe je Arsenal moet verslaan. Dat zullen we opnieuw moeten doen", weet Ten Hag. Casemiro moest in de tweede helft tegen Palace aan de noodrem trekken bij Wilfired Zaha, die hardhandig tegen het gras werd gewerkt door de middenvelder. "Casemiro reageerde instinctief", zegt Ten Hag. "Hij miste de bal. Het was duidelijk een gevaarlijke situatie voor Crystal Palace geworden. Hij wilde het gevaar afwenden en dat deed hij op deze manier."

Woensdag leek Manchester United voor de zesde keer op rij te gaan winnen in de Premier League. "We waren niet top, maar we speelden een degelijke wedstrijd, waarin we een goede goal maakten", vindt Ten Hag. Die treffer kwam op naam van Bruno Fernandes na uitstekend voorbereidend werk van Christian Eriksen, die de bal op een presenteerblaadje gaf voor de Portugees. Het spelniveau van United daalde daarna en in blessuretijd ging het mis voor the Red Devils door een fantastische vrije trap van Crystal Palace-vleugelspeler Michael Olise: 1-1.

Twintig minuten daarvoor claimde United een penalty na een vermeende overtreding van Chris Richards op Scott McTominay. Zowel scheidsrechter Robert Jones als de VAR vonden het echter niets. "Je moet de beslissingen van de arbitrage accepteren", vindt Ten Hag. "Ik kijk in de spiegel. Ik kijk naar mijn team, ik kijk naar mijn eigen coaching en ik zeg: investeer meer in het maken van een tweede doelpunt. Dan vermijd je situaties waarin je afhankelijk bent van de scheidsrechter."