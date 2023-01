FC Groningen is op Scandinavische toer en winkelt in de Premier League

Woensdag, 18 januari 2023 om 23:05 • Sam Vreeswijk

FC Groningen heeft de derde versterking van deze transferperiode binnen. De nummer vijftien van de Eredivisie maakte woensdagavond de komst van Mads Bech Sørensen wereldkundig. De 24-jarige Deense centrale verdediger wordt de rest van het seizoen gehuurd van Premier League-club Brentford. Dinsdag versterkte Groningen zich al met twee andere Scandinaviërs: de Noorse Johan Hove en de Zweedse Aimar Sher.

Op de clubwebsite van Groningen reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de nieuwste aanwinst. “Mads is een grote, fysiek sterke centrale verdediger. Hij heeft de laatste seizoenen op hoog niveau getraind en gevoetbald en brengt daarmee de nodige ervaring met zich mee. Wij denken dat hij direct van waarde kan zijn voor onze verdediging en dichten hem daarbij ook leiderschapskwaliteiten toe. Wij wensen Mads heel veel succes de komende maanden bij FC Groningen.”

Sørensen, die met rugnummer 29 zal gaan spelen, maakte in 2017 de overstap van het Deense AC Horsens naar Brentford. Sindsdien kwam hij tot vijftien Premier League-duels en 41 Championship-optredens. In 2020 werd Sørensen voor een half jaar uitgeleend aan AFC Wimbledon, dat destijds actief was in de League One. Het afgelopen half jaar speelde de verdediger op huurbasis bij OGC Nice, waar hij uiteindelijk geen minuut voor speelde.

Dinsdag werd al bekend dat Groningen zich verzekerd had van de diensten van Hove en Sher. Eerstgenoemde kwam over van het Noorse Strømsgodset, terwijl Sher voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Spezia. Daarnaast meldde het de Noorse krant VG dinsdag dat Groningen geïnteresseerd is in Jens Petter Hauge. De vleugelspeler staat onder contract bij Eintracht Frankfurt en wordt dit seizoen gehuurd door AA Gent. Eerder speelde Hauge al bij onder meer AC Milan.