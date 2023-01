Man United (met debuterende Weghorst) raakt overwinning in minuut 90+1 kwijt

Woensdag, 18 januari 2023 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Manchester United heeft donderdag in blessuretijd een zege verspeeld in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag leek na een goal van Bruno Fernandes op weg naar een minimale zege, maar een fantastische vrije trap van Michael Olise zette de wedstrijd op zijn kop: 1-1. Manchester United verzuimt zo over stadsgenoot Manchester City heen te klimmen, dat met een duel tegoed evenveel punten heeft. Over vier dagen volgt voor United de kraker tegen koploper Arsenal.

Wout Weghorst, die recent werd gehuurd van Burnley, stond bij zijn eerste wedstrijd in dienst van Manchester United meteen in de basis, omdat Anthony Martial geblesseerd is. Lisandro Martínez stond voor het eerst sinds het winnen van de WK-titel aan de aftrap in de Premier League. Luke Shaw verhuisde van het centrum naar de linksbackpositie. Dat ging ten koste van Tyrell Malacia, die op bank bleef.

Het elftal van Ten Hag begon sterk en voerde de druk op het doel van Crystal Palace meteen op. De Londenaren slaagden er telkens in om de aanvallen van United voortijdig af te weren, totdat Luke Shaw in de vijftiende minuut een gevaarlijke volley afvuurde. De inzet van de linksback ging net voorbij de verre hoek. De eerste échte kans van de wedstrijd was na een half uur voor Wout Weghorst, die de bal op aangeven van Shaw op het dak van het doel kopte.

Het was lange tijd eenrichtingsverkeer op Selhurst Park, maar vijf minuten voor rust lag de bal er plots bijna aan de andere kant in. Odsonne Édouard vuurde een bal zeer dreigend richting de kruising, voordat David de Gea nog net zijn vingertoppen tegen de bal kon zetten. Een vlotlopende aanval leverde United nog geen drie minuten later de openingstreffer op. Marcus Rashford verstuurde een steekbal naar Christian Eriksen, die vanaf de linkerflank met een lage voorzet een simpel doelpunt schonk aan Bruno Fernandes. De Portugees had zelfs tijd om de bal aan te nemen en vlamde die vervolgens vernietigend binnen: 0-1.

In de tweede helft droogden de kansen voor United op. Ten Hag besloot in de 68ste minuut om Weghorst naar de kant te halen en bracht middenvelder Scott McTominay in zijn plaats, waardoor Rashford de spits werd. De bezoekers hadden een kwartier voor tijd opnieuw een schitterende reflex nodig van De Gea om het doel schoon te houden. De Spanjaard pareerde een kopbal van Marc Guéhi uit een hoekschop. Even later leek Wilfired Zaha door te breken en trok Casemiro opzichtig aan de noodrem. De Braziliaan kreeg geel en is daardoor geschorst tegen Arsenal. In blessuretijd knalde Olise een vrije trap van grote afstand schitterend via de onderkant van de lat en buiten het bereik van De Gea binnen: 1-1.