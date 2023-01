Morata geeft dag voor komst Depay signaal af bij bekertriomf Atlético Madrid

Woensdag, 18 januari 2023 om 22:53 • Rian Rosendaal

Atlético Madrid is kwartfinalist in de Copa del Rey. Trainer Diego Simeone zag zijn elftal woensdagavond met 0-2 winnen van Levante, dat op het tweede niveau uitkomt in Spanje. Álvaro Morata, die in LaLiga lang niet altijd een basisplaats heeft en weet dat Memphise Depay donderdag wordt gepresenteerd, tekende in de tweede helft voor het openingsdoelpunt van de bezoekers uit Madrid.

De trefzekere Morata vormde een aanvalsduo met Antoine Griezmann. Onder meer Ángel Correa, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Koke en Axel Witsel zaten op de bank bij Atlético. Levante kwam er na een wijfelende start steeds beter in en leek in minuut 25 zelfs op voorsprong te komen. Jan Oblak liet een schot los en in de rebound tikte Álex Muñoz binnen. Het doelpunt werd echter geschrapt door de arbitrage vanwege een overtreding van Mohamed Bouldini op de doelman. Atlético kwam voor rust ook nog goed weg toen Pablo Martínez in kansrijke positie faalde.

Morata weet het net te vinden en zet Atletíco op 0-1. Zal Memphis dan toch niet meer nodig zijn? ??#ZiggoSport #LEVATM pic.twitter.com/vecJl8QSGJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2023

Waar Levante verzuimde te scoren, daar sloeg Atlético tien minuten na rust keihard toe. De sterk ingevallen Correa gaf de bal net buiten de zestien mee aan Marcos Llorente, die vanaf rechts in een keer voorgaf richting Morata. De bal kwam iets achter de spits, die inhield, zich goed positioneerde en van dichtbij de 0-1 tegen de touwen joeg. Er was na de openingstreffer vooral opluchting bij de spelers en de meegereisde supporters van Atlético. Simeone besloot overigens om Morata halverwege de tweede helft te vervangen door Saúl.

Atlético leek tien minuten voor het einde orde op zaken te stellen. Het was echter doelman Joan Femenías die een vlammend schot van Correa naast de paal tikte. De keeper van Levante hield daarna Mario Hermoso van scoren af, nadat de verdediger mee was opgekomen voor de hoekschop. Atlético maakte in blessuretijd aan alle spanning een einde. Levante trok massaal ten aanval en daar profiteerde het elftal van Simeone van op de counter. Via Correa en Molina kwam de bal terecht bij Llorente, die koel bleef en alleen voor Femenías afrondde: 0-2. Atlético is kwartfinalist en houdt uitzicht op de eerste bekertriomf sinds 2013.