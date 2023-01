Van der Gijp zag ‘fenomeen’ excelleren: ‘Die schiet hij toch heerlijk in, man’

René van der Gijp deelt complimenten uit aan Luis Suárez na diens glansrijke debuut voor Grêmio. De analist noemt de 35-jarige aanvaller uit Uruguay woensdagavond in Vandaag Inside zelfs een 'fenomeen'. Suárez luisterde zijn vuurdoop bij de Braziliaanse club in de nacht van dinsdag op woensdag op met een hattrick in het Recopa Gaúcha-duel met São Luiz (4-1 overwinning).

"Onze vriend Suárez, die gaat naar Brazilië", opent Van der Gijp zijn lofzang op de ervaren spits uit Zuid-Amerika. "Hij is al op leeftijd en speelt daar de Johan Cruijff Schaal van Brazilië. En is toch wel gewoon een fenomeen. Voetbalt niet mee, verdedigt niet mee en is maar op een ding uit: die bal in dat netje peren. En dat kan hij ongelooflijk goed. Hij maakte er drie, ja geweldig." Johan Derksen omschrijft de trefzekere Suárez als 'een soort Zlatan'. "Ja, die voetbalde nog mee, maar hij voetbalt helemaal niet mee."

"Hij is maar op een ding uit: goals maken. En hij heeft er ook wel heel veel gemaakt, ongelooflijk", verwijst Van der Gijp naar de 445 doelpunten in 715 duels namens achtereenvolgens Club Nacional, FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid. Derksen is eveneens onder de indruk van Suárez. "Hij ziet er wel fit en afgetraind uit." Van der Gijp geniet met volle teugen van de derde goal van de aanvaller bij zijn debuut voor Grêmio, een harde knal van binnen de zestien in de kruising. "Echt een geweldige goal. Die schiet hij toch heerlijk in, man. Fenomeen."

Al na vier minuten zorgde de centrumspits voor zijn eerste treffer in het shirt van de club uit Porto Alegre. Suárez werd bediend door een ploeggenoot en wipte de bal handig over de uitkomende doelman voor de openingstreffer. Even daarvoor had hij al een kans om zeep geholpen. Bij zijn tweede treffer schoot Suárez de bal langs de al zittende doelman vanaf een meter of vijftien. De hattrick werd gecompleteerd toen hij op slag van rust uithaalde met een volley.

Na een klein uur spelen werd de voormalig aanvaller van Ajax, Liverpool en Barcelona naar de kant gehaald en bedankt voor bewezen diensten. "Het waren 59 minuten waarin hij veel bewoog, nadrukkelijk gebaarde naar zijn teamgenoten en zelfs klaagde over zijn eigen spel", somde Globo het debuut van Suárez op. "Toen hij werd vervangen door Diego Souza, verliet hij het veld onder luid applaus." Suárez werd begin januari gepresenteerd bij Grêmio, waar hij een contract heeft getekend voor twee seizoenen.