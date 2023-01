Barcelona ‘chanteert’ Memphis bij transfer en troggelt hem 450.000 euro af

Woensdag, 18 januari 2023 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

Memphis Depay kan alleen naar Atlético Madrid door water bij de wijn te doen. Marca meldt dat Barcelona de 28-jarige spits onder druk heeft gezet om af te zien van het doorverkooppercentage waarop hij contractueel rechtheeft. Daardoor loopt Memphis een bedrag mis van ongeveer een half miljoen euro. Zijn overgang naar Atlético wordt donderdag officieel bekendgemaakt.

De stem van Memphis is volgens de Madrileense sportkrant doorslaggevend geweest in het bewerkstelligen van de transfer. De Oranje-international liet vanaf het eerste moment van interesse blijken dolgraag in het Wanda Metropolitano te willen spelen. Barcelona liet Memphis niet zonder slag of stoot naar Atlético vertrekken. De Catalanen moesten eigenlijk liefst vijftien procent van het transferbedrag overmaken aan Memphis, zo staat in zijn verbintenis die hij in de zomer van 2021 aanging met de club.

Barcelona 'chanteerde' Memphis om de afspraak te laten vervallen, anders zou een overgang naar Atlético afketsen. Volgens Marca gaat Memphis de overstap naar de Spaanse hoofdstad maken voor drie miljoen euro exclusief bonussen. De Nederlander had dus recht op minimaal 450.000 euro, maar prefereert speelminuten boven het financiële belang. Barcelona houdt het bedrag daarmee in kas.

Memphis ondergaat donderdag de medische keuring bij Atlético en zal direct daarna officieel zijn contract ondertekenen. Het is niet uitgesloten dat Memphis direct aansluit op de training, die om 18.30 uur gepland staat op Cerro del Espino, het trainingsstadion van Atlético. Memphis gaat voor tweeënhalf seizoen tekenen, tot medio 2025 dus. Bij zijn nieuwe club gaat hij de concurrentie aan met onder meer Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa.