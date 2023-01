Van Nistelrooij: ‘Voor mij is het geen vraag of hij de Premier League aankan’

Woensdag, 18 januari 2023 om 21:13 • Rian Rosendaal

Ruud van Nistelrooij is in zijn eerste halfjaar als trainer van PSV onder de indruk geraakt van Ibrahim Sangaré. Volgens de oefenmeester in Eindhovense dienst is de middenvelder klaar voor de stap richting de Premier League. De reeds aan Arsenal, Manchester United en Liverpool gelinkt controleur kan PSV deze zomer voor een vastgesteld bedrag van 37,5 miljoen euro, al moeten clubs met interesse zich dan wel voor een bepaalde datum melden in Eindhoven.

"Voor mij is het geen vraag of Ibrahim de Premier League aankan", benadrukt Van Nistelrooij in een interview met Voetbal International. "Het is duidelijk dat hij het aankan. Maar ik ben wel met hem een soort uitdaging aangegaan omdat ik denk dat Ibrahim naar de top kan in Engeland." Andere topcompetities zijn volgens de PSV-coach niet bij voorbaat uitgesloten. "Het zou ook geweldig zijn in Italië of Spanje. Want ik zie daar nu spelers op zijn positie spelen van wie ik denk: Naar dat niveau gaat Ibrahim absoluut een gooi doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ruud van Nistelrooij vindt Ibrahim Sangaré goed genoeg voor de Premier League.

Hedwiges Maduro deelt de mening van Van Nistelrooij. "Het klinkt gek, maar in de Premier League komt hij beter tot zijn recht dan hier. Als de ruimtes klein zijn, dan komt hij meer en beter in de duels en kan hij ballen veroveren. Dan komt Sangaré in zijn kracht. In dat powervoetbal van de Premier League past hij goed." De analist verwacht overigens niet dat Sangaré in de absolute top van Engeland terechtkomt. "Ik denk dat hij net onder de top terechtkomt, want bij topclubs als Manchester City en Liverpool wordt een nóg hogere handelingssnelheid aan de bal gevraagd."

Arnold Bruggink denkt dat de middenvelder een prima aanwinst is voor 'alles onder de topzes in Engeland'. "Sangaré is klaar voor de stap omhoog, maar nog niet voor de absolute top. Misschien heeft hij nog een tussenstap nodig." De voormalig PSV'er ziet de controleur overigens niet als een typische nummer 6. "Het bewaken van de organisatie kan hij namelijk minder goed. Dat moet hij echt verbeteren en dat begint met communicatie. Na bijna drie jaar zou hij wel Engels moeten spreken. Maar hij stuurt het elftal daardoor niet en zijn interesse lijkt er ook niet te liggen", aldus Bruggink, die vermoedt dat het introverte karakter van Sangaré daarmee te maken kan hebben.