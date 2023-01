Vincent Janssen knalt knap binnen na uitstekend werk van Calvin Stengs

Woensdag, 18 januari 2023 om 20:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Royal Antwerp heeft woensdagavond de broodnodige drie punten gepakt in de Jupiler Pro League. De ploeg van Mark van Bommel kende geen enkele moeite met KV Oostende en liep mede dankzij een doelpunt van Vincent Janssen, op aangeven van Calvin Stengs, uit naar 0-3. Antwerp blijft op de derde plek staan op vier punten achterstand op Royal Sint-Gilles.

Naast Janssen en Stengs stond er bij Antwerp met Jurgen Ekkelenkamp nog een Nederlander aan de aftrap. Ekkelenkamp werd in de slotminuten gewisseld voor Viktor Fischer, die net als hij een Ajax-verleden heeft. Antwerp moest het stellen zonder steun van de supporters, die vanwege het aanvangstijdstip van 18.30 uur thuisbleven. “Altijd en massaal paraat als het om normale uren gaat”, was te lezen op een spandoek in het verder lege uitvak.

Antwerp verloor drie dagen terug van directe concurrent Union (2-0) en reisde met revanchegevoelens af naar Oostende. Daar werd het verschil razendsnel gemaakt. In de elfde minuut gaf Michel-Ange Balikwisha laag voor op collega-vleugelspits Arbnor Muja, die kon intikken: 0-1. Tien minuten later maakte Janssen er al 0-2 van. De spits ontving de bal op zestien meter van het doel van Stengs, die zelf met kappen en draaien geen ruimte kon vinden voor een schot. Janssen krulde de bal met zijn mindere rechter ineens in de verre hoek.

Oostende had de spanning in de 71ste minuut terug moeten brengen, maar Nick Bätzner knalde een penalty op de paal. Antwerp had al enkele grote kansen gemist toen het twee minuten voor tijd alsnog zijn derde treffer produceerde. Jelle Bataille dribbelde weg over rechts en legde terug, waarna Bruny Nsimba alle ruimte kreeg om droog binnen te schieten: 0-3.