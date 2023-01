PSV gaat voor Arnaut Danjuma; ook Ajax heeft serieuze belangstelling

Woensdag, 18 januari 2023 om 20:08 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:11

PSV wil zich versterken met Arnaut Danjuma. Dat meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De interesse van PSV is bovendien bevestigd door betrouwbare bronnen in de omgeving van Danjuma. De Eindhovenaren zijn echter niet de enigen die achter de 25-jarige aanvaller aan zitten, want volgens Relevo is Danjuma door zijn zaakwaarnemer bij vrijwel de gehele Premier League aangeboden. De Telegraaf voegt toe dat ook Ajax de optie verkent om de aanvaller al dan niet tijdelijk binnen te halen.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt op Twitter dat PSV concrete belangstelling heeft getoond voor Danjuma en hem graag terug wil halen naar Nederland. De zesvoudig international speelde in de jeugd van PSV, waarna hij in 2016 op negentienjarige leeftijd de overstap maakte naar NEC. In Eindhoven speelde hij nooit in het eerste elftal. Wel kwam hij één keer in actie voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens De Telegraaf zou het huidige salaris van Danjuma te duur kunnen zijn voor PSV; voor het kapitaalkrachtigere Ajax geldt dat in mindere mate.

Villarreal, de club waar Danjuma nu nog onder contract staat, neemt het donderdagavond in de achtste finales van de Copa del Rey op tegen Real Madrid. Danjuma zal dan niet tot de wedstrijdselectie behoren. Hij mag deze winter vertrekken bij de club, die inzet op een definitieve transfer óf huur met verplichte optie tot koop. Sinds zaterdag is Danjuma met toestemming van el Submarino Amarillo in Engeland om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Daar is hij al aangeboden bij onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur en West Ham United. De Premier League-clubs die het meest concreet zijn voor de aanvaller - Bournemouth, Everton en Nottingham Forest - willen de aanvaller voorlopig alleen huren.

Roig Negueroles, de president van Villarreal, bevestigde vorige week ook dat er aan Danjuma wordt getrokken. "Hoewel we nog geen formeel bod hebben ontvangen, is er interesse. De markt is aan het bewegen en we zien wel hoe het zich ontwikkelt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren de komende weken", vertelde de 48-jarige bestuurder aan AS. The Athletic meldde vorige week donderdag al dat AFC Bournemouth welwillend staat tegenover een terugkeer van Danjuma. De Nederlander speelde tussen 2019 en 2021 al twee seizoenen voor the Cherries en was toen goed voor zeventien goals in 52 officiële duels.

Danjuma vertrok in de zomer van 2021 voor 23,5 miljoen euro naar Villarreal en kwam afgelopen jaargang tot zestien treffers en zes assists in 34 duels over alle competities. Dit seizoen gaat het Danjuma een stuk lastiger af: in LaLiga-verband wist hij alleen tegen Osasuna te scoren, alhoewel tweemaal. In de Copa del Rey was hij recent wel belangrijk voor Villarreal. Tweededivisionist FC Cartagena werd in de derde ronde van het bekertoernooi mede dankzij een goal van Danjuma met 5-1 aan de kant gezet.