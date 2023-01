NAC zorgt voor enorme verrassing met terugkeer van Peter Hyballa als trainer

Woensdag, 18 januari 2023 om 18:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:49

Peter Hyballa is de nieuwe trainer van NAC Breda, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 47-jarige oefenmeester was in 2020 al eens gedurende vijf maanden trainer van de Parel van het Zuiden en heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. Bij NAC is Hyballa de opvolger van de recent ontslagen Robert Molenaar.

"We zijn blij met het aantrekken van Peter’’, zegt technisch RvC-lid Pierre van Hooijdonk op de clubsite van NAC. "Hij is op dit moment de juiste man op de juiste plaats voor ons. Wij zien bij Hyballa een manier van werken die volgens ons past bij de clubcultuur en bij onze jonge spelersgroep. Ook tijdelijk hoofdtrainer Ton Lokhoff is tevreden met de benoeming van Hyballa’’, aldus Van Hooijdonk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hyballa zelf is ook zeer content met zijn terugkeer bij NAC. "De stad Breda is nooit uit mijn gedachten geweest, dat is bekend, heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Breda, NAC, ik vond het echt bijzonder dat Pierre me belde voor deze functie bij de club’’, aldus Hyballa. "Voor nu is het voor mij meteen ‘volle bak’ erop. Het behalen van de play-offs is het grote doel en verder komen in de beker is uiteraard ook van groot belang. Ik begin er graag aan, omdat je bij NAC nooit alleen staat in zo’n situatie; je hebt thuis altijd een heel stadion achter je, ik verheug me daar op.’’

Hyballa is bij NAC de opvolger van Molenaar, die eind december door de club op straat werd gezet. Er bestond bij de Bredanaren onvoldoende vertrouwen in de oefenmeester om hem nog langer aan te laten blijven. Zijn taken werden vervolgens waargenomen door assistent-trainer Lokhoff. Molenaar stond pas sinds deze zomer voor de groep in het Rat Verlegh Stadion. Hij nam het roer over van Edwin de Graaf, wiens contract niet werd verlengd. Laatstgenoemde leidde NAC afgelopen seizoen naar een achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar deze jaargang gaat het de Brabanders een stuk minder voor de wind. Na twintig speelronden bivakkeert NAC op een teleurstellende twaalfde plaats.

Hyballa kende de afgelopen jaren weinig succes als trainer. De oefenmeester vertrok vijf keer op rij na een uiterst kortstondig dienstverband als trainer bij een club. Begin 2020 vertrok hij na vijf maanden bij NAC Breda vanwege een conflict met technisch manager Tom Van Den Abbeele. Aan het eind van 2020 werd de Duitser aangesteld bij het Poolse Wisla Kraków, dat hem in mei na een klein half jaar ontsloeg vanwege de slechte resultaten.

In de zomer van 2021 begon Hyballa aan een tweejarig dienstverband bij Esbjerg fB. Na een breed uitgemeten conflict met de spelers van de Deense club, die de coach onder meer beschuldigden van mishandeling, vertrok hij binnen twee maanden. Hyballa stapte vervolgens als trainer in bij de Duitse vierdeklasser Türkgücü München, maar werd daar na zeven wedstrijden de laan uitgestuurd vanwege tegenvallende resultaten. Ook het meest recente trainersavontuur van Peter Hyballa was geen lang leven beschoren. AS Trencin zette hem vorige zomer al na twee duels op straat.