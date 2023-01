‘Verwende’ Gakpo komt van heel ver: ‘Cody was af en toe een natte scheet’

Woensdag, 18 januari 2023 om 18:07 • Rian Rosendaal

Bert Konterman is heel blij dat Cody Gakpo momenteel bij Liverpool in de absolute top van Europa speelt. Als bondscoach van Oranje Onder 20 maakte hij de voormalig PSV'er van dichtbij mee en toen leek het er nog helemaal niet op dat Gakpo in een topcompetitie zou spelen en het Nederlands elftal zou halen. Konterman ergerde zich destijds vooral aan de instelling van de miljoenenaankoop van Liverpool.

In gesprek met Voetbal International erkent Konterman dat hij 'veel strijd' heeft gehad met Gakpo in het jeugdelftal van Oranje. "Ik was absoluut niet tevreden over zijn manier van presteren, over hoe zich presenteerde in de groep. Ik miste plezier in zijn spel, ik miste de echte passie om die laatste stap te zetten. Hij was een verwend jeugdspelertje van PSV, net als Armando Obispo en Jordan Teze", somt de voormalig trainer van Gakpo op. "Die jongens hadden het te goed bij hun club, dat zeiden ze zelf ook weleens. Ze dachten het makkelijk te halen."

Konterman hield de jeugdspelers al snel een spiegel voor. "'Met die instelling halen jullie het niet', waarschuwde ik ze. 'Stop eens met klagen en janken, en ga nou eens echt met mekaar aan de slag'". Gakpo begreep de boodschap en ging met zichzelf aan de slag. Enkele jaren later mag de aanvaller zichzelf speler van Liverpool noemen. Konterman had destijds nooit verwacht dat de international zover zou komen. "Cody was af en toe een natte scheet, vooral in de omschakeling. Maar hij is echt een kerel geworden", krijgt de linksbuiten als compliment mee.

Ondanks alle lof had Konterman liever gezien dat Gakpo wat meer geduld had getoond in de winterse transferperiode. "Ik denk wel dat hij zijn transfer iets te vroeg heeft gemaakt. Hij had dit seizoen beter kunnen afmaken bij PSV, om nog wat meer body te krijgen. Maar ik snap ook dat hij de kans om voor Liverpool te spelen heeft gepakt. En PSV kon het geld goed gebruiken." Gakpo had dinsdagavond een basisplaats bij Liverpool, dat in de replay van de derde ronde in de FA Cup met 0-1 zegevierde tegen Wolverhampton Wanderers.