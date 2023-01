Busquets hakt knoop door en legt duizelingwekkend aanbod naast zich neer

Woensdag, 18 januari 2023 om 17:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:59

Sergio Busquets vertrekt komende zomer niet naar Al-Nassr. De aanvoerder van Barcelona heeft een lucratief aanbod ter waarde van twintig miljoen euro per seizoen afgewezen, zo meldt de Spaanse sportkrant AS. Busquets wist na de zege op Real Madrid in de Supercopa de España (3-1) nog geen duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Een contractverlenging in Catalonië wordt ook niet uitgesloten.

De huidige club van Cristiano Ronaldo was bereid om ver te gaan voor de 143-voudig Spaans international, maar Busquets ziet vooralsnog geen heil in een overgang naar Saudi-Arabië. Op de achtergrond hengelt ook het Inter Miami van David Beckham nog altijd naar zijn diensten, zonder dat ze zich hebben gemeld bij de belangenbehartigers van Busquets. Het contract van de middenvelder loopt aan het einde van dit seizoen af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi ziet het kind van de club het liefst bijtekenen, zo gaf hij eerder al aan. Busquets is in de ogen van de trainer nog altijd een belangrijke speler voor los Azulgrana. Samen met onder anderen Pedri, Gavi en Frenkie de Jong vormt hij doorgaans het middenveld van Barcelona. Aankomende donderdag gaat Busquets met de Catalanen op bezoek bij derdeklasser AD Ceuta voor de Copa del Rey.

Busquets is de enige overgebleven actieve icoon van Barcelona uit het gouden tijdperk van de club. De middenvelder brak in 2008 onder Josep Guardiola door in het eerste elftal en stond sindsdien onafgebroken in de basis. Busquets was nauwelijks geblesseerd en staat op liefst 696 officiële duels voor Barcelona. Scoren deed hij zelden (achttien keer), een doelpunt aangeven iets vaker (42 assists). Alleen zijn voormalig ploeggenoten Xavi (767 duels) en Messi (778 wedstrijden) droegen het azulgrana vaker.