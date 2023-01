Doorbraak in gesprekken: Atlético neemt Memphis definitief over van Barça

Woensdag, 18 januari 2023 om 17:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:09

Atlético Madrid is dicht bij het aantrekken van Memphis Depay, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert nemen de Madrilenen de Oranje-international definitief over van Barcelona voor een bedrag van circa drie miljoen euro. Memphis zelf was volgens Mundo Deportivo al persoonlijk akkoord met Atlético over een contract tot medio 2025.

De Oranje-international kende tot nu toe een lastig seizoen in Catalonië. Barcelona haalde topspits Robert Lewandowski in de zomer op bij Bayern München, waardoor Memphis het merendeel van de wedstrijden op de bank zat. Tijdens het Nations League-duel tussen Polen en Nederland op 22 september moest de aanvaller vroeg in de tweede helft naar de kant vanwege een bovenbeenblessure, die hem tot de tweede groepsfasewedstrijd van het WK aan de kant hield. Daardoor kwam Memphis dit seizoen niet verder dan 206 minuten in het Barcelona-shirt.

Bij Atlético zal de Nederlandser concurrentie ondervinden van onder meer Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa. Félix speelde begin januari nog naast Griezmann in de verloren wedstrijd tegen Barcelona (0-1). In Madrid krijgt Memphis te maken met de Argentijnse oefenmeester Diego Simeone, die vaak twee spitsen opstelt.

Na zijn doorbraak bij PSV beproefde Memphis zijn geluk bij Manchester United, waarna hij via Olympique Lyon in de zomer van 2021 transfervrij belandde bij Barcelona. Onder toenmalig trainer Ronald Koeman kon de rechtspoot rekenen op veel speelminuten in Spotify Camp Nou, maar na het vertrek van de Nederlandse oefenmeester en de komst van Xavi veranderde dat perspectief op speeltijd volledig. In totaal speelde Memphis 42 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en twee assists. De in Moordrecht geboren aanvaller zal zijn jacht op de titel 'topscorer aller tijden van Oranje' dus gaan voortzetten als speler van Atlético.