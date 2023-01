Unibet: een odd van 8.50 (!) voor een stunt van Tottenham tegen Man City!

Donderdag, 19 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Een interessante kraker in het Etihad Stadium donderdagavond: Manchester City ontvangt Tottenham Hotspur. Beide ploegen hebben een slecht weekeinde achter de rug en azen dus op revanche. Wordt het de avond van Erling Braut Haaland of Harry Kane? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de topontmoeting in de Premier League.

Manchester City leek zaterdag op weg naar winst in de derby met eeuwige rivaal Manchester United. Een dubieus doelpunt van Bruno Fernandes, waarbij Marcus Rashford buitenspel leek te staan, en een treffer van Rashford veranderden alles in de slotfase. Mede hierdoor staat het elftal van manager Josep Guardiola inmiddels acht punten achter koploper Arsenal. Het zal dus heel lastig worden voor the Citizens om de Engelse landstitel te prolongeren.

Zie jij Manchester City gewoon winnen thuis? Een thuistzege is te spelen tegen een quotering van 1.38!

Tottenham ging eveneens onderuit in een stadsderby. Arsenal bleek met 0-2 te sterk en wist dus net als in september te winnen van de buurman. Kane had gehoopt om topscorer aller tijden Jimmy Greaves (266 doelpunten) te evenaren, maar de aanvaller kwam niet in het stuk voor. De aanvalsleider van Tottenham zal net als zijn ploeggenoten hopen dat het donderdagavond een stuk beter zal gaan in Manchester.

Denk jij Tottenham Hotspur gaat stunten? De quotering hiervoor staat op 8.50!

Alle ogen zijn donderdagavond uiteraard gericht op Haaland en Kane. De Noorse superster staat op 21 doelpunten in de Premier League, al viel zijn laatste doelpunt op 31 december. Kane maakte tot dusver zes treffers minder. Met het record van Greaves in het achterhoofd wil hij niets liever dan Tottenham een zege bezorgen tegen de nummer twee in de Premier League.

Zie jij Haaland of Kane de held worden donderdagavond? Check dan hier de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+