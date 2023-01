Dusan Tadic is zelfkritisch: ‘Ik was soms te veel met de ploeg bezig’

Woensdag, 18 januari 2023 om 16:24 • Jordi Tomasowa

Dusan Tadic kijkt terug op een bewogen eerste seizoenshelft met Ajax. De Amsterdammers raakten afgelopen zomer een groot aantal basiskrachten kwijt, waarna de prestaties onder trainer Alfred Schreuder ondermaats waren. De 34-jarige aanvaller verklaart waarom Ajax dit seizoen worstelt en durft ook kritisch in de spiegel te kijken.

Met Antony, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller raakten de Amsterdammers afgelopen zomer zes bepalende spelers kwijt. "Dit seizoen is er veel veranderd, ook nog eens in een heel apart seizoen door het WK”, zegt Tadic in gesprek met Voetbal International. “We moesten gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Dertien spelers zijn vertrokken, dertien! Het is daardoor gewoon een heel moeilijk seizoen. Een paar goede spelers vervangen, dat is het lot van Ajax, maar dit was gewoon te veel.”

Toch heeft terugkijken volgens de aanvoerder van Ajax geen zin. “Hier moet lering uit worden getrokken. We moeten geen excuses zoeken, we moeten nu als strijders opstaan. De spelers die er nu zijn, moeten het laten zien. Iedereen die hier is, moet alles geven voor Ajax. Met de spirit van de afgelopen seizoenen. Dat moet het fundament zijn waar we op bouwen, elke dag.”

Tadic geeft aan met Ajax ‘intensieve maanden’ te hebben gehad en heeft ook kritisch over zijn eigen rol nagedacht. “Als ik kritisch naar anderen kijk, dan moet ik beginnen met kritisch naar mezelf te kijken. Zo zit ik in elkaar. Tijdens de winterstop heb ik dat ook gedaan. Ik was soms te veel met de ploeg bezig en dat ging ten koste van mijn eigen spel. Ik blijf energie steken in mijn omgeving, in mijn ploeggenoten, in iedereen bij Ajax. Daar wil ik alles voor geven, maar de focus op het veld moet allereerst bij mijn eigen spel liggen.”

De aanvaller zegt niet alles voor iedereen om zich heen op te kunnen lossen, en tegelijkertijd zelf ook goed te kunnen presteren. "Het moet niet doorslaan dat ik mezelf vergeet en alleen maar met anderen bezig ben. Mijn eigen goede spel moet de basis zijn en daarnaast zal ik waar dat kan alles geven voor mijn ploeg. Ik merkte al in de afgelopen wedstrijden dat deze focus goed werkt, want ik voelde me lekkerder in het veld.”