Xavi gaat in gesprek met Memphis: ‘Geen gemakkelijke situatie voor hem’

Woensdag, 18 januari 2023 om 15:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:30

Xavi gaat woensdag in gesprek met Memphis Depay. De Oranje-international staat in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid, echter rekent de trainer van Barcelona wel op zijn aanvaller in het bekerduel van donderdagavond met AD Ceuta. Memphis is volgens Mundo Deportivo zelf al persoonlijk akkoord met los Colchoneros. Barça en Atlético komen er alleen vooralsnog nog niet met elkaar uit.

“Ik heb geen nieuws over Memphis. Hij is een professional en ik ben blij met hem”, zegt Xavi op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met Ceuta, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. “Ik wil vandaag (woensdag, red) met Memphis om de tafel zitten. Ik wil met hem spreken zodat ik te weten kan komen of hij wil vertrekken of niet. Naar mijn weten is hij nog steeds onze speler. In principe reken ik op hem, ook al is het natuurlijk geen gemakkelijke situatie voor hem wanneer je niet alles speelt.”

Memphis ligt tot komende zomer vast in Catalonië en wordt al sinds enige tijd gelinkt aan een overgang naar Atlético. Voor de Madrilenen geldt hij als potentiële vervanger van João Félix, die tot het einde van dit seizoen verhuurd wordt aan Chelsea. Volgens Mundo Deportivo hebben Memphis en Atlético al overeenstemming bereikt over een contract tot medio 2025. De Spaanse krant meldt alleen ook dat de club van trainer Diego Simeone het Barça lastig maakt, daar Atlético niet bereid is om geld op tafel te leggen.

Dinsdag kwam naar buiten dat Barcelona geïnteresseerd is in een ruil met Yannick Carrasco. De Belgisch international zou zelf ook niet onwelwillend staan tegenover een overgang naar Catalonië. Carrasco is ontevreden omdat hem na de landstitel in 2021 een salarisverhoging zou zijn beloofd, echter is Atlético hem hier nog niet in tegemoetgekomen. Het betrekken van andere spelers in de deal is alleen geen optie voor de huidige nummer vier van LaLiga.