Unibet: een odd van 3.90 voor een stunt van Leipzig tegen Bayern München!

Vrijdag, 20 januari 2023 om 07:00 • Davey de Laat • Laatste update: 15:12

RB Leipzig en Bayern München staan vrijdagavond tegen over elkaar voor de kraker in de Bundesliga. Het is het eerste competitieduel na de WK-break, waarin koploper Bayern op bezoek gaat bij de nummer drie van de ranglijst. Der Rekordmeister staat zes punten los op de aankomende tegenstander en heeft een afstand van vier punten op nummer twee Freiburg. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de competitiekraker.

Bayern leidt de laatste tien jaar de dans in de Bundesliga en dat is dit seizoen niet anders. De ploeg van Julian Nagelsmann speelde weliswaar de eerste kraker deze competitie met 2-2 gelijk tegen Borussia Dortmund, maar verloor dit seizoen slechts één keer, van laagvlieger Augsburg (1-0). In de Champions League was die Bayern foutloos in de groep met Barcelona en Internazionale.

Zie jij Bayern winnen in de Red Bull Arena? Een uitzege is te spelen tegen een odd van 1.82!

Leipzig won de laatste zeven wedstrijden voor het WK en had een goede vorm te pakken. In de eigen Red Bull Arena werd Real Madrid met 3-2 verslagen. De ploeg van trainer Marco Rose staat in de Bundesliga op de derde plaats, wat recht geeft op een Champions League-ticket. De laatste nederlaag dateert van 17 september.

Denk jij dat Leipzig kan stunten tegen Bayern? Een thuiszege is te spelen tegen een odd van 3.90!

Christopher Nkunku was voor het wereldkampioenschap de man in vorm bij Leipzig. De 25-jarige Fransman was erg productief voor die Roten Bullen. In 25 duels was Nkunku goed voor zeventien doelpunten en vijf assists. Volgend seizoen verkast de aanvallende middenvelder voor zestig miljoen euro naar Chelsea.

Zie jij Christopher Nkunku de openingsgoal maken? Dat is te spelen tegen een quotering van 7.50!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+