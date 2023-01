Ten Hag: ‘Hij heeft een kwaliteit die niet veel Premier League-spelers hebben’

Erik ten Hag is vol lof over Alejandro Garnacho. De pas achttienjarige aanvaller krijgt dit seizoen veelvuldig speelminuten bij Manchester United onder de Nederlandse oefenmeester. Ten Hag gelooft dat Garnacho veel kan bereiken omdat er bij hem nog genoeg ruimte is om zich verder te ontwikkelen.

De tiener vervulde afgelopen zaterdag nog een hoofdrol in de Manchester Derby. Ten Hag bracht Garnacho twintig minuten voor tijd bij een 0-1 achterstand binnen de lijnen. De manager van United zag Bruno Fernandes de stand eerst in evenwicht brengen, waarna Marcus Rashford de eindstand op aangeven van Garnacho op 2-1 bepaalde. “Garnacho heeft een kwaliteit die niet veel spelers in de Premier League hebben”, vertelt Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Crystal Palace.

“Hij verslaat verdedigers in de één-tegen-één”, vervolgt de manager van United. “In de laatste maanden heeft hij vooral kunnen leren hoe je in een team moet functioneren en hoe je een hele week lang de juiste houding toont op het trainingsveld. Met zijn individuele kwaliteiten kan hij het verschil maken. Nu moet hij doorgaan in dit proces, want het is nog niet klaar. Er is bij hem nog veel ruimte voor verbetering, maar hij kan op deze leeftijd al leveren op het allerhoogste niveau. Het is een geweldige bonus dat wij jonge spelers vanuit de opleiding direct kunnen laten aansluiten bij het eerste elftal.”

Garnacho maakte eerder dit seizoen de stap naar de hoofdmacht van United. De aanvaller debuteerde in oktober in het Europa League-duel met Sheriff Tiraspol en wist in de daaropvolgende weken twee keer te scoren. In de uitwedstrijd tegen Fulham nam hij in de blessuretijd de beslissende 1-2 voor zijn rekening. United besloot hem daarop uit te roepen tot Speler van de Maand in november.