ADO-huurling veroordeeld voor vluchtactie voor politie: ‘Dick was ook verrast’

Woensdag, 18 januari 2023 om 13:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:30

Titouan Thomas heeft zich woensdagochtend moeten verantwoorden bij ADO Den Haag. De 21-jarige middenvelder werd maandag in Frankrijk veroordeeld voor een vluchtactie voor de politie. De nieuwjaarsborrel van ADO werd door Thomas overgeslagen om de rechtszaak bij te wonen, echter wist zowel de Haagse club als trainer Dick Advocaat hier niks vanaf.

Thomas beging de overtreding in juni 2022. Twee maanden voor zijn uitleenbeurt aan ADO reed de Fransman zonder geldig rijbewijs, dat hij hij eerder was kwijtgeraakt vanwege een snelheidsovertreding. Voor ADO kwam de veroordeling als een verrassing. De club besloot Thomas hierop woensdag ter verantwoording te roepen. “Nee. Dick was gisteren ook verrast, net als ik”, zegt ADO-directeur Edwin Reijntjes tegenover het Algemeen Dagblad. “Toen hij voor ADO tekende, wisten we dat hij geen rijbewijs had. Toen al had hij aangegeven dat zijn rijbewijs in beslag was genomen vanwege een snelheidsovertreding. Binnen de club was dus bekend dat hij geen rijbewijs had.”

De rechter in zijn geboorteplaats Saint-Brieuc veroordeelde Thomas tot een rijontzegging van drie maanden. Daarnaast moet hij ook een boete van negenhonderd euro betalen. Zijn advocaat zal ook een rectificatie eisen van een Franse omroep. In zijn thuisland werd gemeld dat Thomas ook een voorwaardelijke celstraf van drie jaar kreeg opgelegd. “Hij baalde ervan. In het Franse artikel wordt van een ongeluk gerept, dat is niet waar. Het was puur een politiecontrole”, aldus Reijntjes.

ADO weigert vervolgstappen te nemen tegen zijn speler. “Hij wist dat hij geen rijbewijs had en dacht: ik probeer door te rijden”, zegt Reijntjes. “Dat is een strafbaar feit, maar hij heeft geen ongeluk gehad of veroorzaakt. Hij heeft uitgelegd wat er gebeurd is en open kaart gespeeld. Toen heb ik gezegd: ‘Succes, richt je op de volgende wedstrijd’.” Thomas wordt dit seizoen door ADO gehuurd van het Portugese Estorial-Praia. De middenvelder kwam tot nog toe tot acht officiële duels voor de Haagse club, die zondag in het eigen Bingoal Stadion Jong FC Utrecht ontvangt.