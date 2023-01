‘Naam van Thomas Tuchel opnieuw in verband gebracht met Engelse topclub’

Woensdag, 18 januari 2023 om 13:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:12

Thomas Tuchel staat in de startblokken om het stokje over te nemen van Antonio Conte bij Tottenham Hotspur, schrijft de Evening Standard. De Italiaan staat al een tijdje onder druk en werd afgelopen weekend van de mat getikt in de stadsderby tegen Arsenal (0-2). Tuchel zou de situatie nauwlettend in de gaten houden en wel oren hebben naar de baan in Noord-Londen. De Duitser werd in september vorig jaar ontslagen bij Chelsea en zit sindsdien zonder werkgever.

De positie van Conte is meer en meer onder de loep komen te liggen bij Tottenham door een reeks matige resultaten. Zo werd er verloren van Arsenal en Aston Villa en bleef de ploeg op bezoek bij Brentford steken op een 2-2 gelijkspel. Tottenham staat nog altijd vijfde, maar heeft een achterstand van vijf punten op de felbegeerde vierde plek waar Manchester United momenteel staat. Bovendien speelden the Spurs een wedstrijd meer. Plek vier geeft aan het einde van de rit recht op een Champions League-ticket.

Conte heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Tottenham heeft de mogelijkheid om de verbintenis met een jaar te verlengen, maar gesprekken over een langer verblijf liepen tot op heden op niets uit. Bij een vertrek van de Italiaan staat Tuchel klaar om in te stappen, schrijft de Evening Standard. Het dagblad plaatst wel de kanttekening dat er nog geen contact is geweest tussen beide partijen. Tuchel zou Spaans aan het leren zijn, wat ook kan duiden op een mogelijke baan in LaLiga.

Tuchel's oude assistenten Zsolt Low en Arno Michels zouden beschikbaar zijn om zich weer in zijn technische staf te voegen bij een nieuwe klus. Benjamin Weber, voorheen werkzaam als analist aan de zijde van Tuchel, heeft wel een nieuwe baan. Hij is sportief directeur bij SC Paderborn. Naast Tuchel wordt ook de naam van Mauricio Pochettino weer in verband gebracht met Tottenham. De Argentijn werd in 2019 ontslagen en ging in januari 2021 bij Paris Saint-Germain aan de slag als opvolger van Tuchel.