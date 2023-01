Davy Pröpper werd verleid om elders in de Eredivisie aan de slag te gaan

Woensdag, 18 januari 2023 om 12:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:04

Robin Pröpper heeft geprobeerd om zijn broer Davy Pröpper naar FC Twente te halen, zo bevestigde hij dinsdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie. De middenvelder besloot een jaar geleden plotseling te stoppen als profvoetballer, toen hij nog onder contract stond bij PSV. Inmiddels heeft hij de voetbalschoenen weer aangetrokken en traint hij mee bij Vitesse, maar van een definitieve terugkeer op de velden is nog geen sprake.

Pröpper had nog een contract voor anderhalf jaar bij PSV, maar besloot vorig jaar januari plots een punt achter zijn loopbaan te zetten. De middenvelder wilde zich op andere dingen in het leven gaan richten en zei zich niet comfortabel te voelen in de voetbalcultuur. Een jaar lang bleef hij van de radar, totdat eind vorig jaar bekend werd dat hij mee ging trainen bij Vitesse. Inmiddels heeft hij onder meer een aantal oefenwedstrijden achter de rug, maar een definitieve knoop heeft hij nog niet doorgehakt.

Robin Pröpper zag zijn broer graag naar Twente komen en deed zelfs een charmeoffensief, zo vertelde hij dinsdagavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie. "Ik heb hem hier naartoe proberen te lokken, maar dat is niet gelukt. Hij weet het nog niet. Hij heeft de keuze gemaakt om te stoppen en dat heeft hij niet voor niets gedaan. Hij traint nog steeds mee bij Vitesse. Hij vindt voetballen ontzettend leuk. Daardoor is hij ook weer begonnen. Maar hij moet nog beslissen of hij verder wil en waar hij dat gaat doen. We gaan het zien", aldus de verdediger.

Phillip Cocu, die eerder bij PSV samenwerkte met Davy Pröpper, wil de middenvelder niet te veel druk opleggen. "De situatie is zoals die was", zei de trainer van Vitesse twee weken geleden. "Hij traint lekker mee en wordt steeds fitter. Hij voelt zich beter, dat merk je wel. De bal ligt bij Davy." Pröpper deed onlangs zeventig minuten mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong PSV. In de winter deed hij een helft mee in een oefenduel met PEC Zwolle.