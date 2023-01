Harry Maguire kan binnenlandse overstap maken

Yannick Carrasco maakt voorlopig nog geen aanstalten voor een overstap naar Barcelona. De Catalanen zouden de Belg willen aantrekken in ruil voor Memphis Depay, maar hij zit prima op zijn plek bij Atlético Madrid. (Mundo Deportivo)

Real Madrid werkt achter de schermen aan een nieuwe poging om Kylian Mbappé binnen te halen. De sterspeler van Paris Saint-Germain zou een prijskaartje van minimaal vierhonderd miljoen euro om zijn nek hebben hangen. (The Athletic)