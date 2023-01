Barcelona wil opnieuw aankloppen bij Man City om het middenveld te versterken

Woensdag, 18 januari 2023 om 11:26 • Davey de Laat

Barcelona heeft volgens The Telegraph verregaande interesse om Ilkay Gündogan aan het einde van het seizoen transfervrij in te lijven. Het contract van de 32-jarige middenvelder van Manchester City loopt eind juni af en de club lijkt geen aanstalten te maken om de Duitser langer vast te leggen. Barça had eerst N’Golo Kanté op de korrel, maar die gaat naar alle waarschijnlijkheid een nieuw contract tekenen bij Chelsea.

La Blaugrana toont niet voor het eerst interesse in een middenvelder van the Citizens, daar Bernardo Silva afgelopen zomer ook in beeld was om de ploeg van Xavi een impuls te geven. Door het aflopende contract van Gündogan wordt hij door Barcelona als ‘interessant’ gezien. The Telegraph meldt dat de krappe financiële situatie van de Catalanen ervoor zorgt dat de club geen grote uitgaven kan doen en het zich daarom roert op de transfermarkt voor transfervrije opties.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Gündogan inderdaad aan het einde van dit seizoen naar Catalonië verhuizen, dan krijgt hij te maken met onder anderen Gavi, Pedri en Frenkie de Jong. Het contract van Sergio Busquets loopt na dit seizoen af en het is nog maar de vraag of het kind van de club bij Barcelona blijft. De Spaanse controlerende middenvelder heeft naar verluidt een aanbieding van Al-Nassr afgewezen, maar hij zou niet onwelwillend staan tegenover een transfer naar Inter Miami in de MLS. Barcelona wil daarom met Gündogan meer ervaring toevoegen aan het jonge middenveld.

De 66-voudig Duits international was in 2016 de eerste aankoop van City-manager Pep Guardiola. Sindsdien is Gündogan altijd een belangrijke speler geweest in de formatie van de Spaanse oefenmeester. De aanvoerder van City is multi-inzetbaar en was in het seizoen 2020/21 goed voor dertien doelpunten, wat hem clubtopscorer maakte van de Engelsen. Gündogan won tot dusver elf prijzen in het Etihad Stadium, waarvan vier keer de Premier League.