PSG laat aankoop van 18 miljoen euro naar de Premier League verkassen

Woensdag, 18 januari 2023 om 11:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:50

Pablo Sarabia maakt per direct de overstap van Paris Saint-Germain naar Wolverhampton Wanderers, zo maken beide clubs bekend. De middenvelder kwam bij de Franse grootmacht nauwelijks in de plannen voor van trainer Christophe Galtier en wordt bij the Wolves herenigd met Julen Lopetegui, met wie hij samenwerkte bij de Spaanse bond en Sevilla. De dertigjarige Sarabia heeft een contract getekend voor tweeënhalf jaar. Met de deal is zo'n vijf miljoen euro gemoeid.

Sarabia en Lopetegui kennen elkaar al een tijdje. De 56-jarige oefenmeester had in 2011 de leiding over Spanje Onder 19, toen hij besloot om Sarabia aanvoerder te maken in aanloop naar de uiteindelijke EK-winst. De middenvelder kwam op dat moment uit voor de beloftenploeg van Real Madrid, waar Lopetegui even daarvoor werkzaam was. Toen een doorbraak bij Real er niet in bleek te zitten voor Sarabia, besloot hij zijn doorbraak in het Spaanse voetbal te beleven bij Getafe.

Na vijf seizoenen, 146 officiële wedstrijden en vijftien doelpunten zette hij zijn carrière in 2016 voort bij Sevilla, waar hij een vierjarig contract tekende. Bij de Andalusiërs leefde Sarabia volledig op en kwam hij in zijn laatste seizoen tot 23 goals en zeventien assists, waarmee hij zichzelf in het Team van het Jaar van LaLiga werkte. Het leverde hem niet alleen erkenning in zijn geboorteland op, maar ook een transfer naar Paris Saint-Germain. De Franse eliteclub telde achttien miljoen euro neer.

Het avontuur in de Franse hoofdstad werd echter nooit wat Sarabia er zelf van verwacht en gehoopt had, daar hij nooit een onbetwiste basisspeler werd. De teller stopt bij 98 officiële wedstrijden. Daarin wist hij 22 keer te scoren en fungeerde hij twaalf keer als aangever. Met PSG werd hij wel twee keer landskampioen, won hij twee keer de beker en veroverde hij drie keer de Franse Super Cup. Tijdens een huurperiode bij Sporting Portugal haalde hij vorig seizoen weer de cijfers uit zijn beste jaren bij Sevilla (vijftien goals en zes assists).