Kökçü komt met opvallende opmerking over kampioensrace: ‘Vorig jaar...’

Woensdag, 18 januari 2023 om 10:39 • Wessel Antes • Laatste update: 10:46

Orkun Kökçü is er zeker van dat Feyenoord met het elftal van vorig jaar in het huidige seizoen de Eredivisie zou winnen, zo zegt de aanvoerder van de koploper in een uitgebreid interview met Voetbal International. De 22-jarige middenvelder merkt nog altijd dat de selectie soms nog een beetje aan het zoeken is in Rotterdam-Zuid. Afgelopen zomer nam trainer Arne Slot namelijk afscheid van sterkhouders als Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Fredrik Aursnes en Luis Sinisterra.

Het vertrek van vele sleutelspelers zette Kökçü afgelopen zomer aan het denken. Een gesprek met Slot is wat volgde. “Letterlijk zei ik: trainer, ik wil voor prijzen spelen, maar iedereen gaat weg! Arne Slot moest lachen en zei. ik kan je niet beloven dat we prijzen gaan winnen, maar competitief zullen we wel zijn, hoor. Heb een beetje vertrouwen.” Kökçü, die in Rotterdam nog tot medio 2025 vastligt, besloot om te blijven.

De aanvoerder van Feyenoord is nog altijd blij met die keuze. “Moet je nu kijken… We staan bovenaan, zitten nog in het bekertoernooi en hebben ons geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. En dat met een selectie waarin vijftien spelers zijn vervangen”, aldus Kökçü, die Feyenoord niet tot titelfavoriet wil bombarderen. “Tegelijkertijd: met de ploeg van vorig jaar waren we dit seizoen kampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd.”

Kökçü weet niet of de selectie van Feyenoord momenteel beter is. “Misschien niet, nóg niet. Maar wat we wel weer hebben, is teamgeest. We zijn bereid voor elkaar door het vuur te gaan, dat is wel een goede basis. Tot nu toe hebben we ook maar een keer verloren, uit tegen PSV. Met zo veel nieuwe spelers is het soms nog steeds wel een beetje zoeken, kun je nagaan als het straks echt staat.” Aanstaande zondag wacht een cruciale Klassieker in De Kuip. Bij winst van Feyenoord bedraagt het gat tussen de Rotterdammers en Ajax maar liefst acht punten.