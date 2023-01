Wout Weghorst start meteen in de basis bij Manchester United

De opstelling van Manchester United is bekend voor de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. The Mancunians gaan op bezoek in Londen op jacht naar de zesde competitiezege op rij. United won afgelopen weekend de stadsderby tegen Manchester City en is nu negen wedstrijden op rij zonder nederlaag in alle competities. Tegen Palace kiest Erik ten Hag ervoor om Wout Weghorst meteen in de basis te zetten. Tyrell Malacia begint op de bank, terwijl Lisandro Martínez terugkeert in het hart van de defensie.

Weghorst was tegen Manchester City nog niet inzetbaar en moest het duel vanaf de tribune aanschouwen. Inmiddels zijn alle formaliteiten afgerond en gaat de spits zijn debuut maken. De basisplaats van de dertigjarige spits zal te maken hebben met het ontbreken van Anthony Martial. Antony, tegen City nog invaller, begint aan de rechterkant. Marcus Rashford start vanaf links. De Engels international is in vorm en was in zijn laatste zeven wedstrijden trefzeker (acht goals).

Martial werd tegen City in de rust gewisseld voor Antony. "Om te voorkomen dat hij geblesseerd raakte, hebben we hem eerder naar de kant gehaald. Maar het had ook een negatieve impact op ons als team", zei Ten Hag eerder over de wisselbeurt van de niet geheel fitte Martial. Verwacht wordt niet dat hij heel lang uit de roulatie ligt. Tegen Palace ontbreekt hij dus wel, waardoor Weghorst het meteen vanaf de eerste minuut mag laten zien.

Waar Ten Hag tegen City voor een viermansmiddenveld koos met Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Casemiro en Fred, valt hij tegen Palace terug op een middenlinie van drie. Fred is zijn basisplaats kwijt. Eriksen en Casemiro moeten voor de controle zorgen, terwijl Fernandes de meest vooruitgeschoven man is. In de achterhoede keert Martínez terug. Hij vormt het centrum samen met Raphaël Varane. Luke Shaw staat als linksback opgesteld, terwijl Aaron Wan-Bissaka de rechterflank zal bestrijken. Het duel op Selhurst Park begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Opstelling Crystal Palace: Guaita; Clyne, Richards, Guéhi, Mitchell; Doucouré, Hughes; Olise, Mateta, Zaha; Édouard.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford.