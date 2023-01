Erik ten Hag peinst over debuut Wout Weghorst tegen Crystal Palace

Wout Weghorst gaat woensdagavond mogelijk zijn debuut maken in het shirt van Manchester United. De spits, die afgelopen weekend nog niet inzetbaar was voor de derby tegen Manchester City, is er tegen Crystal Palace wel bij. Blessureleed bij Anthony Martial kan er zelfs voor zorgen dat het debuut van Weghorst eerder komt dan verwacht. Manager Erik ten Hag wilde er tijdens de persconferentie nog niet te veel over kwijt.

Ten Hag blikte tijdens de persconferentie kort terug op de Manchester Derby, toen hij zijn ploeg een 0-1 achterstand zag ombuigen in een 2-1 overwinning. Bruno Fernandes was in de ogen van de Oldenzaler de grote man. "Hij vulde die rol echt briljant in aan de rechterkant en de linkerkant. De rest van het team paste zich goed aan en we kregen controle doordat we de vrije man wisten te vinden. Bruno was een belangrijke factor in die rol en hij was belangrijk bij het druk zetten. Hij was absoluut mijn Man of the Match", aldus Ten Hag lovend.

Tegen Palace zal het strijdplan heel anders zijn. De ploeg van Patrick Vieira verkeert niet in de beste vorm en bezet de twaalfde plek. United heeft op zijn beurt de mogelijkheid om naar de tweede plek op de ranglijst te klimmen. "Ik heb al behoorlijk veel informatie over Palace. We hebben in de voorbereiding tegen ze gespeeld. Maar ik heb nu nog niet het totale plan. Ik moet het plan nog smeden." United was in de voorbereiding met 3-1 te sterk voor Palace door doelpunten van Jadon Sancho, Marcus Rashford en Martial.

Laatstgenoemde is voor woensdagavond een groot vraagteken. De Fransman kamp met lichte klachten en dus werd Ten Hag gevraagd naar een mogelijk debuut voor Weghorst. De spits zat afgelopen weekend voor het eerst op de tribune. Inmiddels zijn de benodigde papieren binnen en zou Weghorst kunnen debuteren. "Ik moet er nog over nadenken", aldus Ten Hag. "Ten eerste moeten we de wedstrijd tegen Manchester City nog verwerken. Daarna moeten we de juiste conclusies trekken en dan gaan we een plan maken voor Palace. Ik moet nog zien hoe we het gaan doen."