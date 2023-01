Schreuder krijgt steun uit selectie: ‘Volgens mij vergelijkbaar met Ten Hag’

Woensdag, 18 januari 2023 om 08:53 • Wessel Antes • Laatste update: 08:55

Dusan Tadic is in een uitgebreid interview met Voetbal International opgekomen voor Alfred Schreuder. De 34-jarige aanvoerder van Ajax vergelijkt de eerste periode van de oefenmeester in Amsterdam met die van Erik ten Hag in 2017. Tadic verwacht dat een succesreeks de malaise volledig zou kunnen omdraaien in de Johan Cruijff ArenA en staat nog altijd achter zijn oefenmeester. “Alfred Schreuder is een goede trainer, dat heeft hij al vaak bewezen.”

Dat Ajax een mindere start kent onder een nieuwe trainer maakte Tadic al eerder mee in Amsterdam, zo concludeert hij. “Volgens mij is het vergelijkbaar met de eerste periode van Erik ten Hag bij Ajax. Hij moest ook de boel naar zijn hand zetten en dat ging lang niet allemaal vanzelf en met succes. Voor deze trainer geldt hetzelfde. Onze band is goed, maar ik durf ook kritisch te zijn en mezelf uit te spreken.” Dat Tadic en Schreuder een goede band onderhouden is al langer bekend. Het tweetal laat zich beiden begeleiden door zaakwaarnemer Milos Malenovic.

Tadic vindt het belangrijk dat de spelers zich blijven uitspreken binnen Ajax. “Ik geef dat ook medespelers mee. Doe dat, ook bij de technische staf, want we moeten het met elkaar doen. Ik snap dat het voor de ene jongen wat moeilijker kan zijn dan voor de ander, maar dan vertel je het maar tegen mij of een van de andere ervaren spelers. Dan zorgen wij wel dat het met de technische staf wordt besproken.”

De linkspoot heeft nog altijd vertrouwen in zijn trainer. “Alfred Schreuder is een goede trainer, dat heeft hij al vaak bewezen. De selectie heeft ook vertrouwen in de trainer, maar daarover praten is niet belangrijk. Wij moeten het doen op het veld en gewoon winnen. Zo was het bij Erik ten Hag en zo is het nu bij Alfred Schreuder. We moeten met elkaar tegenslagen overwinnen, rustig blijven en jagen op de ommekeer. We doen mee om drie prijzen, we kunnen nog alles winnen dit seizoen.”