PSV maakt schoon schip en zet waslijst aan spelers in de etalage

Woensdag, 18 januari 2023 om 08:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:58

Bij PSV staan een groot aantal spelers op de nominatie om verhuurd of verkocht te worden, schrijft het Eindhovens Dagblad. Onder meer aanvaller Jeremy Antonisse mag uitkijken naar een nieuwe club. De 21-jarige aanvaller maakte al zijn debuut in de hoofdmacht onder Roger Schmidt, maar hoeft niet op veel speeltijd te rekenen. Ook voor Dante Sealy en Dennis Vos lijkt er geen toekomst in Eindhoven.

De grote 'uitverkoop' houdt verband met een aantal zeventienjarigen die op de deur kloppen bij het beloftenteam, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink. Onder meer voor Antonisse is er geen plek meer. De aanvaller maakte twee jaar geleden zijn debuut in de Eredivisie in de uitwedstrijd tegen FC Emmen, maar wist daarna niet door te breken. Tot op heden is het bij die ene wedstrijd gebleven in competitieverband. Later dat jaar kwam hij nog wel drie minuten in actie in de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz.

Ook voor de negentienjarige Sealy laat een doorbraak in de hoofdmacht van PSV op zich wachten. De Amerikaan heeft nog een contract tot komende zomer dat niet verlengd gaat worden. Sealy werd in de zomer van 2021 voor twee jaar op huurbasis overgenomen van FC Dallas, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De Eindhovenaren besluiten de optie tot koop in de huurdeal niet te lichten. Tot dusver kwam hij 43 keer in actie namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij zes keer wist te scoren.

Dennis Vos, Mohammed-Amin Doudah en Tyrick Bodak hebben de mogelijkheid om het seizoen af te maken bij PSV. Het drietal loopt over een half jaar uit hun contract en mag weg. Het contract uitdienen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Vos is een gewaardeerde kracht in het beloftenteam en kwam één keer in actie in de Eredivisie tegen PEC Zwolle. Bodak speelde nog geen minuut in een officiële wedstrijd. De doelman ziet zijn kansen slinken door de komst van de talentvolle Roy Steur.