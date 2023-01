Guidetti lacht om beroemde penalty in Klassieker: ‘Zijn voet raakte me wel!’

Aanstaande zondag is het tijd voor de eerste Klassieker van het seizoen. Elke wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax heeft een eigen verhaal, zo ook deze. In alle kranten en televisieprogramma’s zal het gaan over de terugkeer van Ajacied Steven Berghuis in De Kuip. Het is echter ook de tiende Eredivisie-editie in Rotterdam-Zuid sinds de hattrick van John Guidetti in 2012 (4-2). In aanloop naar de komende Klassieker blikt Voetbalzone, met de hoofdrolspeler zelf, terug op de legendarische editie uit 2012.

In Rotterdam wordt de 4-2 zege uit 2012 niet gezien als ‘zomaar een overwinning op de aartsrivaal’. Voor fans van Feyenoord was de wedstrijd tekenend voor de wederopstanding van de Stadionclub, die vijf jaar later voor het eerst in achttien jaar de landstitel wist te veroveren. Het seizoen met Guidetti in de spits en Ronald Koeman als trainer bracht hoop na vele donkere dagen in Rotterdam-Zuid. De Zweed, destijds negentien jaar oud, denkt nog regelmatig terug aan 29 januari 2012. “Soms beleef ik die wedstrijd opnieuw in mijn gedachten.”

Zijn oude teamgenoten beschrijven Guidetti als een echt mannetje, een tikkeltje gek misschien zelfs. Een anekdote van de spits zelf over de ochtend voor de Klassieker ondersteunt die beschrijving. “Ik was aan het poolen met Ruben (Schaken, red.) en Jerson (Cabral, red.) toen ik zei dat ik een hattrick zou gaan maken. Die gasten moesten lachen en vertelden me dat ik gek was. Eén doelpunt en winst was al genoeg om de held te zijn, zo beweerde Ruben. Ik ging daar niet mee akkoord en zei nogmaals: ik maak een hattrick. Na het derde doelpunt zie je iedereen als een gek achter mij aanrennen. Dat was omdat ik voor de wedstrijd al meerdere keren had aangegeven dat ik er drie zou gaan maken.”

Feyenoord begon de wedstrijd nog met een valse start door een fraaie tegentreffer van Christian Eriksen. Een discutabele strafschop keerde de wedstrijd vervolgens volledig in het voordeel van de Rotterdammers. Na contact tussen Guidetti en Ajacied Jan Vertonghen wees scheidsrechter Björn Kuipers naar de stip. Ruim tien jaar later beantwoordt Guidetti de prangende vraag: was het een penalty of niet? “Misschien niet, maar misschien ook wel”, zegt de spits met een grote glimlach.

Vervolgens gaat Guidetti verder in op het spraakmakende Eredivisie-moment. “Zijn voet raakte me wel, waardoor ik uit balans raak. Honderd procent. Dat Vertonghen na de wedstrijd benadrukte dat het geen penalty was is zijn goed recht. Dat boeide mij niets, ik gaf alleen om de 4-2 overwinning. Zonder die penalty was het 3-2, al was het natuurlijk wel een belangrijk moment. Toch weet ik zeker dat wij anders ook hadden gewonnen. Het was een verdiende zege, soms moet je gewoon geluk hebben met bepaalde beslissingen. Ik was niet nerveus voor die penalty. Ik wil de held zijn, geef mij die bal en ik ram hem erin. De spanning op zulke momenten, daar leef ik voor.”

Het veelbesproken penaltymoment, waarna Guidetti mocht aanleggen voor de 1-1.

Een intikker en een koelbloedig afgeronde counter voltooiden uiteindelijk een legendarische hattrick. Toch was Guidetti niet geheel tevreden over zijn eigen prestatie. “Om eerlijk te zijn was dat een van de slechtste wedstrijden die ik in dat seizoen heb gespeeld. In de aanloop naar het duel was ik ziek, maar ik moest en zou spelen. Dat was te zien aan mijn spel, maar toch stond ik op de juiste momenten op de goede plek. Dat is waar het als spits om draait, het maken van doelpunten. Die bewuste dag zal ik nooit vergeten.”

Na de wedstrijd barstte een waar volksfeest los in De Kuip. “Echt ongelooflijk. Eerlijk gezegd kon ik moeilijk begrijpen waarom het zo uitbundig gevierd werd. Pas later kreeg ik te horen dat Feyenoord niet vaak van Ajax wint én dat een hattrick van een Feyenoorder in deze wedstrijd al helemaal zeldzaam is”, aldus Guidetti, die een grappige vergelijking maakt tussen het spelen van een Klassieker en vader worden. “Mensen vertellen je hoe intens en mooi het is, maar dat neem je in eerste instantie voor lief. Als je uiteindelijk zelf vader mag worden begrijp je het pas. Dat is bij veel dingen in het leven zo, ook bij de Klassieker. Die passie op de tribunes is krankzinnig. Er was geen woord gelogen van wat mijn teamgenoten hadden verteld.”

“Ik geloof erin dat die wedstrijd veel heeft veranderd, als een soort keerpunt voor de club en supporters. Sindsdien is de club gaan groeien, dat wij daar als team aan bij hebben gedragen is prachtig”, zegt Guidetti, die het feest ‘s avonds niet uitbundig heeft gevierd. “Ik ben direct naar huis gegaan en heb mijn mobiel op stil gezet. Ik was in die tijd volop gefocust op kampioen worden, helaas heeft dat vanwege omstandigheden niet zo mogen zijn dat jaar. Toch kan ik terugkijken op een geweldige tijd in Rotterdam. Ik mis die tijd regelmatig.”

Guidetti na afloop van de 4-2 zege, met op de achtergrond vriend en oud-collega Ruben Schaken.

Inmiddels is de dertigjarige Guidetti al ruim zes maanden speler van AIK Solna, in zijn geboorteland Zweden. Toch is Rotterdam nog niet volledig uit zijn leven verdwenen. De rechtspoot is groot liefhebber van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde, die regelmatig te horen is in de kleedkamer van AIK. “Dat is heerlijke muziek, echt waar. Later ben ik ook fan geworden van Frenna, een andere Nederlandse artiest.” Guidetti is blij met de keuze om samen met zijn gezin terug te keren naar Zweden. “Dit was het juiste moment, het heeft goed uitgepakt.” Na negentien wedstrijden voor AIK staat de 28-voudig international op zes doelpunten en twee assists.

Guidetti spreekt via social media nog regelmatig met ex-teamgenoten uit zijn tijd bij Feyenoord. Bijvoorbeeld met Schaken, Cabral en Tonny Vilhena, maar ook met Ron Vlaar en Karim El Ahmadi. De goaltjesdief is er blij mee dat hij via internet iedereen kan volgen. “Je spreekt elkaar misschien niet meer dagelijks, maar blijft altijd een band houden. Ieder heeft zijn eigen pad, dat is mooi om te zien. De een krijgt een kind, de ander presteert geweldig. Kijk naar Stefan (De Vrij, red.). Dat is echt een kerel geworden. Ik denk dat niemand in de Serie A graag tegen hem speelt.”

Via een app kijkt de spits wekelijks naar de resultaten van Feyenoord. Regelmatig zet Guidetti een samenvatting op, de verloren Conference League-finale tegen AS Roma zag hij live. “Dat was zeer spijtig, maar ik heb wel genoten van de prestaties van Feyenoord in het afgelopen jaar. Wie mijn favoriete speler was? Dessers! Spreek ik dat zo goed uit? Ja, hij is een vermakelijke speler. Ik zag dat hij inmiddels in de Serie A speelt, op zich logisch dat hij een stap wilde maken.”

Net als Cyriel Dessers, die werd gehuurd van KRC Genk, speelde Guidetti slechts één seizoen voor Feyenoord. Tijdens meerdere transferzomers werd zijn naam hevig gelinkt aan een terugkeer in De Kuip. ‘Come back to Feyenoord’ is een van de meest geplaatste reacties onder al zijn Instagram-foto’s. Tot een definitieve terugkeer kwam het echter nooit. “Natuurlijk was dat een droom, maar die kans heeft zich nooit écht voorgedaan. In het voetbal wisselen de trainers en directeuren elkaar snel af. Niet iedereen wil John kopen, begrijp je?” Guidetti keerde eenmalig terug in De Kuip na zijn vertrek, om in een bomvol stadion afscheid te nemen van zijn geliefde fans.

Guidetti tijdens zijn emotionele afscheidsronde in De Kuip, in oktober 2012.

De aanvalsleider hoopt ooit weer terug te keren in Rotterdam voor een bezoek aan Feyenoord. “We zouden een oefenwedstrijd tussen Feyenoord en AIK moeten regelen, dat zou gaaf zijn! Het lijkt me leuk om van dichtbij te zien hoe het nu met de club gaat. Toen ik bij Feyenoord speelde verkeerde de club in een lastige situatie. Daarna is het beter gegaan. Ik zie dat Feyenoord echt iets aan het bouwen is. Het aankoopbeleid is goed, spelers gaan weg voor hoge bedragen. Dat is alleen maar leuk om te zien”, aldus Guidetti.

Feyenoord zal altijd in zijn hart zitten, zo verzekert Guidetti. “De club betekent heel veel voor me. Het was mijn eerste jaar als speler bij een seniorenteam. Dat ik in mijn eerste seizoen als prof zo’n impact heb kunnen maken is een zegen. De eeuwige liefde die ik ontvang van Feyenoord-supporters, dat kan echt alleen bij deze club. Ik was maar een huurspeler, maar de fans hebben mij echt in hun armen gesloten. Bij Celtic, in Spanje, of hier in Zweden: overal kom ik Feyenoord-fans tegen. Dat mensen met een Feyenoord-shirt aan naar een wedstrijd in LaLiga gingen door mij was ergens best gek, maar vooral heel mooi!”

Ajax en Guidetti? De spits weet absoluut dat hij niet geliefd is in Amsterdam. In 2016 scandeerde de Zweed voluit ‘Feyenoord’ na een doelpunt voor Celta de Vigo in de Johan Cruijff ArenA. Toch wil de spits duidelijk maken dat hij de Amsterdamse club niet haat. “Ik zeg altijd maar zo: er is geen Klassieker zonder Ajax. Als zij er niet waren, waren al die mooie wedstrijden niet gespeeld. Ik vind het wel grappig om elkaar in het stadion op te jagen in die strijd. Die rivaliteit hoort erbij. Dit zijn de wedstrijden waarna mensen bij een overwinning met trots naar hun werk gaan. Dat spotten met elkaar moet kunnen, zolang het daarbij blijft is het goed. Ik haat Ajax niet, maar ze zijn voor altijd mijn rivalen. Ik ben Feyenoorder, niets meer en niets minder.”

Guidetti als speler van Celta. terwijl hij de naam Feyenoord scandeert in een volle ArenA.

Aanstaande zondag zit Guidetti om 14.30 uur klaar voor de televisie. “Ik ga de wedstrijd zeker kijken. Ik blijf voor altijd fan van Feyenoord en wij zijn de twaalfde man. De Klassieker in De Kuip is voor eeuwig een speciale wedstrijd voor mij, een wedstrijd die ik niet wil missen. Wanneer ik deze wedstrijd kijk denk ik terug aan die ene dag in 2012.” Via Twitter is de afgelopen dagen weer te zien dat Guidetti nog altijd niet vergeten is in Rotterdam. Verschillende supporters tellen af naar de wedstrijd van komende zondag met een foto van de publiekslieveling.

Maar wat voorspelt Guidetti zelf? “Feyenoord staat bovenaan en dat is de plek waar deze club hoort te staan, ik weet zeker dat de spelers gefocust zullen zijn. Ik kan me goed herinneren dat ik toen in Rotterdam elke dag voelde dat de wedstrijd dichterbij kwam. Het seizoen is nog lang niet over, maar Feyenoord kan nu goede zaken doen. Ik weet zeker dat Feyenoord gaat winnen en dat De Kuip zal ontploffen van vreugde!”