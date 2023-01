Droomdebuut voor Suárez: eerste minuten, prijs én hattrick namens Grêmio

Woensdag, 18 januari 2023 om 07:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:23

Luis Suárez heeft zijn eerste prijs in dienst van Grêmio te pakken. De Uruguayaan begon in de nacht van dinsdag op woensdag in de basis van het Recopa Gaúcha-duel met São Luiz en nam al na vier minuten zijn eerste treffer voor zijn rekening. Het waren de eerste minuten in het shirt van Grêmio voor Suárez. Met een hattrick en een klinkende 4-1 overwinning werd de voormalig Ajacied de grote man. De vierde treffer kwam op naam van João Paulo Bitello. Paulinho Santos deed iets terug namens de bezoekers.

De Recopa Gaúcha, is een competitie voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie wordt georganiseerd door de FGF en wordt gespeeld in het begin van het seizoen tussen de winnaar van het Campeonato Gaúcho en de Copa FGF van het voorgaande jaar. Ditmaal ging de strijd tussen het Grêmio van Suárez en São Luiz, dat beslag wist te leggen op de Copa FGF. Onder toeziend oog van 50.000 toeschouwers wist Suárez de show te stelen.

Bekijk hier de hoogtepunten van het debuut van Luis Suárez.

Al na vier minuten zorgde de centrumspits voor zijn eerste treffer in het shirt van de club uit Porto Alegre. Suárez werd bediend door een ploeggenoot en wipte de bal handig over de uitkomende doelman voor de openingstreffer. Even daarvoor had hij al een kans om zeep geholpen. Bij zijn tweede treffer schoot Suárez de bal langs de al zittende doelman vanaf een meter of vijftien. De hattrick werd gecompleteerd toen hij op slag van rust uithaalde met een volley.

Na een klein uur spelen werd de voormalig aanvaller van Ajax, Liverpool en Barcelona naar de kant gehaald en bedankt voor bewezen diensten. "Het waren 59 minuten waarin hij veel bewoog, nadrukkelijk gebaarde naar zijn teamgenoten en zelfs klaagde over zijn eigen spel", somt Globo het debuut van Suárez op. "Toen hij werd vervangen door Diego Souza, verliet hij het veld onder luid applaus." Suárez werd begin januari gepresenteerd bij Grêmio, waar hij een contract heeft getekend voor twee seizoenen.