Napoli verslikt zich in laagvlieger Cremonese en ligt uit de Coppa Italia

Dinsdag, 17 januari 2023 om 23:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:08

Napoli ligt uit het Italiaanse bekertoernooi. In de stromende regen bleek Cremonese na strafschoppen te sterk. De ploeg van trainer Luciano Spalletti kwam op achterstand via Charles Pickel, maar via Juan Jesus en Giovanni Simeone herstelden de Napolitanen zich. In de slotfase van de reguliere speeltijd maakte Felix Afena-Gyan er 2-2 van en kon de thuisploeg niet voorkomen dat er een verlenging aan te pas moest komen. Na strafschoppen won de uitploeg alsnog. Een misser van Stanislav Lobotka bleek fataal. In de kwartfinale neemt Cremonese het op tegen AS Roma.

Napoli begon met vele wijzigingen aan het duel met Cremonese. Zo zaten Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Matteo Politano en André-Frank Zambo Anguissa op de bank. Spalletti had daardoor basisplaatsen in huis voor onder anderen Simeone, Alessio Zerbin, Leo Østigård en Gianluca Gaetano. Kvicha Kvaratskhelia en Hirving Lozano maakten geen deel uit van de selectie. Aan de kant van Cremonese ontbrak Cyriel Dessers. De voormalig Feyenoorder ontbrak wegens een lichte blessure die hij zaterdag opliep tijdens het Serie A-duel met AC Monza (2-3 nederlaag).

Cremonese, dat in de Serie A onderaan staat met zeven punten, begon goed aan de wedstrijd en dat leidde in de achtste minuut tot een schietkans voor Giacomo Quagliata. De rechtermiddenvelder zag zijn poging geblokt worden door de Napolitaanse verdediging. Een inzet van Matteo Bianchetti belandde een minuut later naast de paal. Napoli kwam vervolgens wat beter in de wedstrijd, maar moest desondanks de 0-1 slikken. David Okereke werd diep gestuurd, waarna zijn pass onbedoeld bij de tweede paal voor de voeten van Pickel belandde. De Zwitser kon simpel binnenlopen: 0-1.

Okereke (schot naast) en Quagliata probeerden de score vervolgens te verdubbelen. Het schot van laatstgenoemde kon net op tijd worden gekeerd. Napoli schrok wakker en stelde na een half uur spelen orde op zaken. Een kiezelhard schot van Tanguy Ndombele kon nog worden gekeerd door doelman Marco Carnesecchi, die de bal echter niet goed kon wegwerken. Simeone kopte in de rebound tegen de lat, waarna het voor Jesus een koud kunstje was om de gelijkmaker aan te tekenen: 1-1. Tien minuten voor rust kwam Napoli op voorsprong. Op aangeven van Zerbin kopte Simeone via de grond op fraaie wijze raak: 2-1. Na rust speelde Napoli voornamelijk in de tweede versnelling, terwijl het aardig spelende Cremonese voor weinig gevaar kon zorgen.

Giacomo Raspadori en Simeone probeerden het in de openingsfase van het tweede bedrijf. Hun schoten vlogen echter naast de linkerpaal. In de 65e minuut wisselden beide ploegen veelvuldig, maar echt grote kansen leidde dat in eerste instantie niet. Napoli kreeg in de 87e minuut de deksel op de neus. Een voorzet van Luca Zanimacchia kwam terecht op het hoofd van Afena-Gyan, die het leer in de verre hoek plaatste terwijl Alex Meret aan de grond genageld stond: 2-2. Napoli probeerde het karwei nog in de reguliere speeltijd te klaren, maar slaagde daar niet in.

Na een initiële rustige openingsfase van de verlenging kwam Cremonese in de problemen. Leonardo Sernicola kreeg zijn tweede gele kaart te zien na een overtreding op Zambo Anguissa. Direct daarna werd Osimhen gebracht als invaller en dat leidde bijna direct tot een doelpunt. De Nigeriaan zag hoe Carnesecchi een puike redding in huis had. Vlak daarna raakte Simeone de paal. In de tweede helft van de verlenging kreeg Politano twee goede kansen. Eerst werd zijn schot gestuit door Carnesecchi, waarna de tweede poging in het zijnet belandde. Napoli voerde de druk op en was via Zambo Anguissa dicht bij de voorsprong, maar de Kameroener moest toezien hoe zijn schot vlak over het doel ging. Osimhen kreeg in de slotminuut nog net naast de paal. Tijdens de strafschoppenserie bleek de misser van Lobotka, die naast schoot, fataal.