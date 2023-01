FC Groningen wil grote slag slaan en spreekt met voormalig aanvaller van Milan

Dinsdag, 17 januari 2023 om 23:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:31

FC Groningen heeft interesse in Jens Petter Hauge, zo meldt VG. Volgens de Noorse krant wil de Trots van het Noorden de vleugelspeler van Eintracht Frankfurt huren. Hauge wordt dit seizoen gehuurd door KAA Gent, waarvoor hij in de huidige voetbaljaargang in achttien wedstrijden vijf keer het net wist te vinden. De Noor staat met name bekend om zijn periode bij AC Milan.

De 23-jarige Hauge maakte furore bij FK Bodo/Glimt, waarna Milan in 2020 op de deur klopte en omgerekend 4,8 miljoen euro overmaakte naar het noorden van Noorwegen. Voor de Milanezen kwam Hauge in 24 duels in actie, waarin hij vijf keer doel trof en goed was voor één assist. Na een seizoen werd hij verhuurd aan Frankfurt, waarna de creatieveling voor tien miljoen euro definitief werd overgenomen. In de na strafschoppen gewonnen finale van de Europa League tegen Rangers was Hauge invaller.

Mocht Groningen daadwerkelijk met Hauge aan de haal gaan, zou hij de derde Noorse speler zijn die bij de club onder contract staat. In augustus maakte de club de komst van Isak Dybvik Mättä bekend, terwijl men dinsdag de komst van Johan Hove wereldkundig maakte. Laatstgenoemde is een middenvelder en komt over van Strømsgodset. Groningen maakte tevens bekend dat het Aimar Sher op huurbasis heeft overgenomen van Spezia. De club heeft bovendien een optie tot koop bedongen op de Zweedse middenvelder.

Sher zal niet de enige Zweed in de ploeg van Dennis van der Ree zijn. Paulos Abraham, Yahya Kalley, Dalehi Irandust en Ramon-Pascal Lundqvist maken deel uit van de selectie. Groningen bevindt zich op een benauwde vijftiende plaats in de Eredivisie, één punt boven de degradatiestreep. Zondag staat in het Abe Lenstra Stadion de derby tegen SC Heerenveen op het programma. Sher kan dan mogelijk zijn debuut maken voor De Trots van het Noorden.