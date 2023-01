Goals & Gossip: Patrick Kluivert wordt gefotografeerd bij huisfeest Shakira

Dinsdag, 17 januari 2023 om 23:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:38

De camera’s van Europa Press hebben vastgelegd dat Patrick Kluivert aanwezig was bij een feest van Shakira. De Colombiaanse zangeres vierde het succes van het nummer dat zij onlangs samen uitbracht met Bizarrap. In de track werd Gerard Piqué, de ex-partner van Shakira, geroast en het nummer ging razendsnel de wereld over. Oud-Barcelona-spits Kluivert was aanwezig bij de festiviteiten van de zangeres, al was zijn aanwezigheid geen grote verrassing.

#Entretenimiento| Patrick Kluivert, el exjugador del Barcelona, fue captado por las cámaras de ‘Europa Press’ saliendo de la fiesta de @shakira tras su canción contra Piqué. pic.twitter.com/6VTJw71U6w — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) January 17, 2023

Kluivert heeft een goede band met Shakira, die erg goed bevriend is met de vrouw van de oud-aanvaller, Rossana. Zo was de ex-vrouw van Piqué in september ook aanwezig bij begrafenis van de vader van Rossana, weet AS. Het feest werd afgelopen zondag gegeven.

Nadat de Colombiaanse zangeres in haar recente nummers Te Felecito en Monotonia al subtiel verwees naar haar ex-partner Gerard Piqué, is ze in haar nieuwste creatuur een stuk uitgesprokener. Shakira deelt in een nummer met de bekende Argentijnse producer Bizarrap een flinke sneer uit aan Piqué, en ook diens nieuwe geliefde – de veel jongere Clara Chia Marti – moet het ontgelden.