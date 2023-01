Gakpo kan niet overtuigen maar pakt met Liverpool wel eerste zege van 2023

Dinsdag, 17 januari 2023 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:05

Liverpool heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Na het 2-2 gelijkspel op Anfield op 7 januari was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 0-1 te sterk voor Wolverhampton Wanderers in het Molineux Stadium. Cody Gakpo kreeg een basisplek, maar de vleugelaanvaller kon niet overtuigen. Uiteindelijk maakte Harvey Elliot het enige doelpunt van de wedstrijd. In de volgende ronde nemen the Reds het op tegen Brighton & Hove Albion.

Klopp voerde liefst acht wijzigingen door ten opzichte van het heenduel met Wolverhampton: alleen Gakpo, Thiago en Ibrahima Konaté behielden hun respectievelijke plekken. Daarmee leek de manager van Liverpool duidelijk te maken zich volledig op de Premier League te willen focussen. Onder meer vaste basiskrachten Mohamed Salah, Fabinho, Andrew Robertson en Alisson Becker kregen rust, daar komende zaterdag het competitieduel met Chelsea op het programma staat. Virgil van Dijk stond nog altijd geblesseerd aan de kant.

??????????????, Harvey Elliott! ?? Zijn schot dwarrelt heerlijk binnen, al staat José Sá niet helemaal lekker gepositioneerd.. ??????#ZiggoSport #FACup #WOLLIV pic.twitter.com/IY2UlgmHOe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 17, 2023

Gakpo leek bij vlagen obsessief bezig met het tonen van zijn aanvalslust, en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen door zijn ploeggenoten. De buitenspeler nam het vijandige doel voor het eerst onder vuur in de negende minuut. Hoewel hij net buiten de zestien enige ruimte voor het schot leek te hebben, slaagde hij er niet in om de bal voldoende vaart mee te geven om doelman José Sá te verrassen. Elliot verraste de Portugese sluitpost wél.

Elliot werd rond de middencirkel ingespeeld door Thiago en kreeg de vrijheid om op te komen door de as van het veld. Hij zag Sá te ver voor zijn doel staan en besloot om van ruim 25 meter uit te halen, en deed dat doeltreffend: 0-1. Na een half uur spelen liet Gakpo zich tweemaal tevergeefs zien. Eerst beproefde hij vanaf de rechterkant van de zestien zijn geluk met een schot uit een zeer moeilijke hoek, terwijl meerdere teamgenoten vrijstonden op de rand van de zestien. De poging ging over. Enkele minuten later produceerde Gakpo een afzwaaier vanaf links, onder meer tot onvrede van Elliot.

Tien minuten voor rust dacht Fábio Carvalho de voorsprong te verdubbelen; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De grootste kans van het eerste bedrijf voor Wolverhampton werd genoteerd door Adama Traoré, die van binnen het strafschopgebied rakelings naast schoot. Na rust had Liverpool veel moeite met het spel van de tegenstander. Gakpo werd naar ruim een uur spelen naar de kant gehaald ten faveure van Salah, terwijl ook Curtis Jones en Nathaniel Philips het veld betraden.

Hoewel the Wolves met name in de slotfase van de wedstrijd meermaals zeer dreigend werden, slaagde men er niet in de gelijkmaker aan te tekenen. Onder meer dankzij een puik optreden van doelman Caoimhín Kelleher hield Liverpool stand tot het laatste fluitsignaal.