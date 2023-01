Schreuder nam geen afscheid van Daley Blind en baalt enorm van zichzelf

Dinsdag, 17 januari 2023 om 22:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:37

Alfred Schreuder heeft geen persoonlijk afscheid genomen van Daley Blind, zo vertelt de trainer van Ajax in gesprek met De Telegraaf. Het contract van de verdediger werd ontbonden bij de Amsterdammers en vervolgens vertrok Blind via de achterdeur naar Bayern München. “Ik neem het mezelf kwalijk dat ik op De Toekomst niet naar beneden ben gegaan toen Daley daar was om gedag te zeggen”, aldus Schreuder.

“We zaten in vergadering en wisten niet zeker of hij kwam”, blikt Schreuder terug. “Vervolgens was hij er wel. Als ik dan kritisch op mezelf ben, had ik zeker naar hem toe moeten gaan.” Duidelijk werd de afgelopen weken dat de verstandhouding tussen Blind en Schreuder niet warm was, al wil de coach niet in detail treden. “Voor mij is dit afgesloten. De club en Daley hebben het opgelost”, zegt Schreuder, die overigens wel bevestigt dat Blind niet meer welkom was op het trainingsveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Spelers die niet meer bij Ajax willen spelen of een transfer willen maken, hoef ik niet meer op de training te hebben", vervolgt Schreuder. "Alle focus moet op Ajax liggen, want ik heb me er aan het begin van het seizoen natuurlijk wel aan gestoord dat spelers om een transfer af te dwingen zomaar niet gingen trainen. Van de clubleiding heb ik voor FC Emmen-Ajax al gehoord dat zijn management heeft aangegeven dat hij wilde vertrekken. Daley zou dat enige tijd later hebben bevestigd.”

Schreuder geeft vervolgens aan dat doorselecteren een van de lastige taken is van een trainer. “Het is niet prettig als mens, maar als trainer is het je taak. Je móét naar de toekomst kijken en gewoon met volle overtuiging kiezen wat het beste voor het team is. We hadden het erover gehad dat een plaats op de bank eraan zou kunnen komen. Alleen was het de vraag wanneer dat zou gebeuren”, besluit Schreuder.