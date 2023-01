Naar Ramsdale schoppende fan is gepakt en wordt verdacht van mishandeling

Dinsdag, 17 januari 2023 om 21:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:46

De Londense politie heeft de 35-jarige man gearresteerd die Arsenal-doelman Aaron Ramsdale afgelopen zondag aanviel. De fan van Tottenham Hotspur maakte in de North London Derby een trappende beweging richting de goalie van the Gunners en dat werd vastgelegd door diverse camera’s. Dinsdagavond maken diverse Britse media bekend dat de schoppende fan is gearresteerd en dat hij wordt aangeklaagd voor mishandeling.

Richarlison, invaller bij the Spurs, raakte betrokken bij een woordenwisseling met Ramsdale, die een duw in het gezicht kreeg van de Braziliaan. Ramsdale werd vervolgens achter het doel belaagd door een veldbestormer, die een trappende beweging maakte naar de keeper. Ramsdale werd mede door ingrijpen van een steward nauwelijks geraakt en bleef ongedeerd. Op beelden van fans was de boosdoener duidelijk in beeld.

Het kookt over bij Tottenham ?? Na afloop wordt Ramsdale aangevallen door een Spurs fan ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/OTSnpd4LNd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 15, 2023

Dinsdagavond werd bekend dat de Londense politie de supporter van Tottenham heeft geïdentificeerd. De fan zal voor de rechter moeten verschijnen en hij wordt aangeklaagd voor mishandeling. Het is onduidelijk wanneer het vonnis zal worden uitgesproken. Tottenham maakte vrijwel direct na het incident al bekend dat de dader een stadionverbod krijgt.

Ramsdale vertelde na afloop van de 0-2 overwinning bij Sky Sports wat er gebeurde. De goalie had al gedurende de wedstrijd mot met de supporters van de aartsrivaal. "De fans van the Spurs gaven me een lastige tweede helft, en ik gaf hen er een terug", aldus Ramsdale, die zijn doel schoon wist te houden. "Na afloop van de wedstrijd sprong een fan over de boarding. Hij viel me vanachter aan. Dat is wat er is gebeurd. Het is jammer, want het is uiteindelijk maar een potje voetbal."