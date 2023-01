‘Normaal zeg ik dit niet over iemand, maar Zerrouki is te goed voor Feyenoord’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 21:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:58

Trainer Ron Jans heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Twente een opvallende uitspraak gedaan omtrent de transfersoap van Ramiz Zerrouki. De middenvelder van de Tukkers stond de afgelopen periode in de nadrukkelijk belangstelling van Feyenoord, dat te horen kreeg dat hij niet te koop is. Jans blikte terug op de wedstrijd tegen Ajax (0-0), waarin Zerrouki uitblonk, en deelde zijn gedachten over de toekomst van de Algerijns international. "Ramiz is in mijn ogen volledig geslaagd voor de test en hij is veel te goed voor Feyenoord."

Tot teleurstelling van Zerrouki zelf trok FC Twente onlangs de stekker uit de onderhandelingen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie kent een uitstekend seizoen en wil zijn steunpilaar graag behouden. Zerrouki was enige tijd teleurgesteld na de afgeketste transfer, maar zette de knop om en was een van de betere spelers op het veld in de Johan Cruijff ArenA. Jans is blij dat hij het seizoen afmaakt met zijn sterspeler. “Ik hou er niet zo van om er één speler uit te richten, maar daar maak ik maar een keer een uitzondering op", liet de oefenmeester weten. "Deze jongen is een speciaal verhaal, ook voor mij. Toen ik kwam wist ik niet zo goed wie hij was. Hij had nog nooit een minuut gespeeld in de Eredivisie.”

Jans erkent dat de transferperikelen rondom de 24-jarige middenvelder niet altijd even makkelijk voor hem waren. "Nu dit allemaal gebeurd was, vond ik het zelf ook wel lastig. Je begrijpt hem, maar je kunt je kinderen niet altijd hun zin geven. We zijn met iets bezig. We hebben met elkaar gezeten en ik heb gezegd dat ik hem op wilde stellen. Alleen daar heb ik jou wel bij nodig, een topsporter kan met druk omgaan, maar dat zit meer in je hoofd dan op het veld. Jij moet maar aangeven of jij in je hoofd klaar bent om te spelen", blikte Jans terug op het gesprek.

Zerrouki meldde zich in aanloop naar de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen Telstar (3-1 winst) ziek, waardoor hij die wedstrijd miste. In de topper tegen Ajax stond Zerrouki weer op het veld en Jans zag al snel dat Zerrouki de transferperikelen in zijn hoofd had geparkeerd. "Vanaf de eerste minuut zag ik hem spelen en wist ik dat het goed zat", blikt Jans terug. "Ik vond dat hij daar echt een absolute topprestatie heeft geleverd op metaal en voetballend niveau. Meeste balonderscheppingen, meeste passes, zes passes in de zestien waarmee je medespelers in de goede positie brengt. Ramiz is in mijn ogen volledig geslaagd voor de test en hij is veel te goed voor Feyenoord."