Galatasaray dendert door en bereikt kwartfinale na fraaie treffer Dries Mertens

Dinsdag, 17 januari 2023 om 20:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:49

Galatasaray heeft de kwartfinale van de Turkse beker gehaald. De ploeg van trainer Okan Buruk was met 1-2 te sterk voor Alanyaspor dankzij doelpunten van Victor Nelsson en Dries Mertens. Na de aansluitingstreffer van Ivan Cavaleiro werd het nog even spannend voor Cimbom, maar de ploeg trok de voorsprong over de streep.

Bij Alanyaspor begon Leroy Fer op de bank, terwijl Galatasaray met liefst drie voormalig Eredivisionisten startte. Zo moesten Milot Rashica en Mertens voor aanvallende impulsen zorgen, terwijl Fredrik Midtsjø de controle op het middenveld bewaakte. Patrick van Aanholt zou de Noor in de slotfase aflossen. Galatasaray kent een uitstekende periode. De ploeg won zijn laatste acht wedstrijden in de Süper Lig en is mede daarom lijstaanvoerder van de Süper Lig. In de vorige ronde van de beker had de topclub uit Istanbul het wel opvallend lastig met tweededivisionist Ankara Keçiörengücü, maar wist het de achtste finale te bereiken door een laat doelpunt van Bafétimbi Gomis.

De Franse spits kreeg ook tegen Alanyaspor de voorkeur boven Mauro Icardi in de spitspositie. Gomis zag hoe de thuisploeg in de vierde minuut bijna op voorsprong kwam. Na goed doorzetten op het middenveld ontving Wilson Eduardo de bal op de rand van de zestien. De Angolees legde de bal goed voor zijn rechtervoet en haalde verwoestend uit. Galatasaray-doelman Okan Kocuk kon de de bal ternauwernood schampen, waardoor de inzet van Eduardo tegen de lat belandde. Na ruim een kwartier spelen was het aan de andere kant raak. Mertens schilderde een voorzet op het hoofd van Nelsson, die zijn kopbal in de korte hoek zag binnenvallen: 0-1. Mertens kon zich in de 38e minuut zelf laten bejubelen. De Belg kreeg tijd en ruimte voor het zestienmetergebied en zag zijn schot met binnenkant rechts in de verre hoek belanden: 0-2.

GOL | ???? Alanyaspor 0 ?? 2 Galatasaray ???? #ZTK ?? Mertens 38' pic.twitter.com/Njtw6kvyeI — A Spor (@aspor) January 17, 2023

Fer werd aan het begin van het tweede bedrijf gebracht en hij zag hoe teamgenoot Eduardo de aansluitingstreffer voor zijn rekening dacht te nemen. De spits ontving een lange bal in de zestien en zijn schot belandde via het lichaam van Nelsson in het doel. Het feestje was echter van korte duur, want de assistent-scheidsrechter constateerde terecht buitenspel. Minuten later dacht de ploeg uit Zuid-Turkije recht te hebben op een strafschop na hands van Midtsjø. Scheidsrechter Volkan Bayarslan besloot niet naar de stip te wijzen. In de 67e minuut had Alanyaspor alsnog de aansluitingstreffer te pakken. Een lange bal kwam aan de rechterkant terecht bij Daniel Candeias. De Portugees gaf de bal in een keer voor het doel, waar landgenoot Cavaleiro klaarstond om binnen te tikken: 1-2. Verder zou de thuisploeg niet meer komen.