Cody Gakpo moet paradoxaal genoeg vrezen door basisplek in FA Cup-duel

Dinsdag, 17 januari 2023 om 20:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:30

De opstelling van Liverpool voor de return van het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers is bekend. Met Cody Gakpo in de basis hoopt manager Jürgen Klopp een plek af te dwingen in de zestiende finales van het bekertoernooi. Omdat the Reds op 7 januari niet wisten te winnen op Anfield (2-2), moet de replay in het Molineux Stadium, waar er om 21.00 uur wordt afgetrapt, uitkomst brengen.

Gakpo debuteerde in het eerste duel met the Wolves onder Klopp en was met een voorassist direct belangrijk voor zijn ploeg. Ook in de Premier League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion stond de van PSV overgekomen aanvaller op het veld vanaf het eerste fluitsignaal, al was zijn optreden in de competitie minder fortuinlijk. Door collectief falen leed Liverpool een schrijnende 3-0 nederlaag.

Here’s how we line up to face Wolves tonight in the #EmiratesFACup ????#WOLLIV — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2023

Of de Nederlander blij moet zijn met zijn basisplek, is paradoxaal genoeg nog maar de vraag, want een basisplek nu betekent mogelijk een reserverol komend weekend. Klopp voert namelijk acht wijzigingen door ten opzichte van het heenduel met Wolverhampton: alleen Gakpo, Thiago en Ibrahima Konaté behouden hun respectievelijke plekken. Daarmee lijkt de manager van Liverpool duidelijk te maken zich volledig op de Premier League te willen focussen. Onder meer vaste basiskrachten Mohamed Salah, Fabinho, Andrew Robertson en Alisson Becker krijgen rust. Het is te hopen voor Gakpo dat de opstelling van Klopp niet betekent dat hij komende zaterdag tegen Chelsea op de bank belandt.

Opstelling Wolverhampton Wanderers: Sá; Lembikisa, Collins, Toti, Jonny; Hodge, Neves, Moutinho; Adama, Aït-Nouri, Raúl Jiménez

Opstelling Liverpool: Kelleher; Milner, Gomez, Konaté, Tsimikas; Bajcetic, Thiago, Keïta; Elliott, Carvalho, Gakpo.