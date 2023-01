Bas Nijhuis kent opvallende statistiek sinds het begin van het vorige seizoen

Bas Nijhuis heeft een opvallende statistiek achter zijn naam staan. De scheidsrechter trok sinds het begin van het seizoen 2021/22 in 49 wedstrijden niet één keer de rode kaart in het Nederlandse betaald voetbal. Naast de leidsman uit Enschede heeft ook collega Marc Nagtegaal sinds het begin van het vorige seizoen geen rode kaart uit zijn borstzak gehaald. Hij deed daar echter 'slechts' 39 wedstrijden over.

Nijhuis had zaterdag de leiding over het duel tussen FC Volendam en RKC Waalwijk (2-1). In die wedstrijd zette Volendammer Derry John Murkin een forse tackle in op Julian Lelieveld. Laatstgenoemde ging kermend naar de grond, maar Nijhuis hield het bij geel. Sinds de start van het seizoen 2021/22 floot geen enkele scheidsrechter zo veel wedstrijden als Nijhuis, wat zijn aantal van nul rode kaarten des te opvallender maakt.

Had Derry John Murkin rood moeten krijgen in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk??? — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2023

Nijhuis trok tijdens de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen NEC en Fortuna Sittard (3-2) op 19 oktober 2022 overigens wel rood. Calvin Verdonk dacht van het veld te moeten na het neerhalen van een doorgebroken tegenstander, maar de assistent-scheidsrechter bracht redding. Hij stak zijn vlag omhoog voor buitenspel, waardoor Nijhuis de rode kaart introk. Tijdens die wedstrijd was er nog geen VAR aanwezig, waardoor het buitenspelmoment niet geverifieerd kon worden. Op beelden bleek dat er van buitenspel geen sprake was, waardoor de rode kaart eigenlijk had moeten blijven staan. Zo staat de teller van Nijhuis nog altijd op nul rode kaarten sinds het begin van het vorige seizoen.

Allard Lindhout en Sander van der Eijk vallen in tegenstelling tot Nijhuis op door het geven van vele rode kaarten. Beide scheidsrechters lieten in respectievelijk 46 en 36 wedstrijden tien keer rood zien. Danny Makkelie stuurde tijdens 46 duels negen keer iemand van het veld, gevolgd door de acht rode kaarten van Jochem Kamphuis in veertig wedstrijden. Dennis Higler (45 wedstijden) en Pol van Boekel (39) volgen met zeven rode kaarten. Serdar Gözübüyük (47), Erwin Blank (38), Robin Hensgens (34), Laurens Gerrets (33) en Martijn Vos (32) trokken zes keer rood.