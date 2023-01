PSV komt voor aanvallende versterking uit bij talent van veertig miljoen euro

Dinsdag, 17 januari 2023 om 18:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:00

PSV is in de markt voor Fábio Silva, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Volgens de regionale krant wil de twintigjarige spits weg bij Anderlecht, dat hem huurt van Wolverhampton Wanderers. PSV aast op een huurtransfer, maar ondervindt de nodige concurrentie van 'veel buitenlandse clubs'. De spits zou bij PSV moeten fungeren als back-up voor Luuk de Jong. De Portugees maakt woensdag zelfs geen deel uit van de selectie van Anderlecht, wanneer de club het opneemt tegen Zulte-Waregem.

Silva kent tot nu toe geen slecht seizoen voor de Brusselaars. Hij kwam in twintig wedstrijden tot zeven treffers en één assist. PSV zou Silva willen huren van the Wolves, waardoor het huidige contract tussen de Engelsen en Anderlecht verscheurd zou moeten worden. Silva trok in 2020 van FC Porto naar de Premier League en gold als een enorme belofte. De Portugezen ontvingen dat jaar liefst veertig miljoen euro voor de jongeling, die zijn jeugdopleiding genoot bij Benfica en later Porto. In 54 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau kwam Silva tot vier doelpunten en twee assists.

Na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool en de dreigende exit van Noni Madueke naar Chelsea is de huidige nummer vier van de Eredivisie op zoek naar kwaliteitsimpulsen. Naast een vleugelspeler geniet ook een nieuwe spits prioriteit in de bestuurskamers van de Noord-Brabanders. Silva zou de back-up van Luuk de Jong in de spits moeten worden, al kent de club concurrentie van meerdere buitenlandse verenigingen. De Eindhovenaren beschikken momenteel over Yorbe Vertessen als alternatief voor De Jong, terwijl ook Xavi Simons en Guus Til in de spits terecht zouden kunnen. Voor trainer Ruud van Nistelrooij is deze bezetting echter te matig.

PSV deed aan het begin van het seizoen ook al zaken met Wolverhampton. Ki-Jana Hoever maakte de overstap naar het Philips Stadion, maar een onverdeeld succes is dat nog niet gebleken. De rechtsback begon het seizoen als basisspeler, waarna hij zijn plek bij de eerste elf verloor. De laatste keer dat de twintigjarige verdediger aan de aftrap stond was op 3 november, toen de Eindhovenaren een 1-2 zege boekten bij FK Bodø/Glimt in de Europa League.