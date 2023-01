Scaloni neemt veelbesproken Martínez in bescherming: ‘Is nog een kind’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 18:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:55

Lionel Scaloni neemt de veelbesproken doelman Emiliano Martínez niets kwalijk. De sluitpost van Aston Villa liet zich tijdens en na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk meerdere keren van zijn slechtste kant zien. De vele kritiek op Martínez deelt de bondscoach van Argentinië alleen niet. “Hij is een geweldige jongen, hij is eigenlijk nog een kind.”

Martínez bewees tijdens het WK meermaals zijn waarde, onder meer tijdens penaltyseries, maar liet zich ook in negatieve zin zien. Na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk vroeg hij al een moment van stilte voor Kylian Mbappé en tijdens de huldiging beschimpte hij de sterspeler van Paris Saint-Germain opnieuw. Na het veroveren van de wereldtitel werd hij door de FIFA verkozen tot Beste Keeper. De dertigjarige sluitpost vierde de uitreiking van zijn individuele prijs vervolgens op uiterst opmerkelijke wijze door de prijs voor zijn geslachtsdeel te houden.

Martínez moest het vooral op social media ontgelden, maar volgens Scaloni is de kritiek op zijn doelman niet terecht. “Dat zijn slechts houdingen die hij aanneemt”, zei de bondscoach in het radioprogramma El Partidazo de COPE. “Hij is een geweldige jongen, hij is eigenlijk nog een kind. Hij is een ongelooflijke kerel, zijn persoonlijkheid heeft de groep zoveel gegeven.’’

Ook ging Scaloni in op de uitspraken van Louis van Gaal, die voorafgaand aan de kwartfinale tegen Oranje als bondscoach van Nederland zei dat de Argentijnen met een man minder speelden als Messi niet aan de bal was. “Als je de beste speler ter wereld prikkelt, is dat alleen maar slechter voor hen”, aldus Scaloni, die het niet moeilijk vindt om Messi te trainen. “Qua techniek kan je hem niets meer leren. Maar ik kan je verzekeren dat hij ook bij het drukzetten en het veroveren van de bal de nummer één is. Als hij bloed ruikt, doet hij dat beter dan wie dan ook.”