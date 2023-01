PSV ziet beoogde opvolger van Cody Gakpo definitief naar LaLiga verkassen

Dinsdag, 17 januari 2023 om 17:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:45

Viktor Tsygankov maakt definitief de overstap naar Girona, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. De Oekraïner was lange tijd in beeld bij PSV, waar hij een serieuze optie was om de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo te worden. Tsygankov werd zaterdag al op de tribune van zijn nieuwe club gespot tijdens de wedstrijd tegen Sevilla (2-1 winst), waardoor een transfer naar Eindhoven al bijzonder onwaarschijnlijk leek.

PSV is na het vertrek van Gakpo en de dreigende exit van Noni Madueke naar Chelsea op zoek naar versterking voor de vleugels. Hoewel PSV contact legde met Tsygankov, was een transfer naar het Philips Stadion nooit zeker. Zo berichtte De Telegraaf dat hij 'geen goedkope jongen zou zijn' vanwege vanwege zijn flinke salaris en tekenpremie. Omdat Girona onderdeel is van de City Group, is het financiële plaatje geen probleem voor de nummer elf van LaLiga. De in Israël geboren rechtsbuiten, die ook op de linkerflank uit de voeten kan, kwam tot 94 goals en 64 assists in 236 optredens voor Dynamo Kyiv, waar hij zijn contract na dit seizoen afliep.

Tsygankov tekent in Noord-Spanje een contract tot medio 2027. Girona maakt een transfersom van vijf miljoen euro over naar de Oekraïense topclub. Dynamo heeft bovendien een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent afgedwongen. "Ik ben blij dat ik hier ben met mijn familie", laat Tsygankov weten via de officiële kanalen van Girona. "De trainers en het team wilden me hier hebben, dus het belangrijkste is dat ik hier nu ben. Het afgelopen jaar was voor mij en andere Oekraïners het zwaarst, maar we vechten voor onze vrijheid", refereert hij aan de oorlog in zijn land. "Ik bedank het Oekraïense volk en Europa die helpen."

"Ik heb Girona de laatste wedstrijden zien spelen en ze deden het geweldig", vervolgt Tsygankov. Girona is na de overwinning op Sevilla en de gelijke spelen tegen Espanyol (2-2) en Rayo Vallecano nu drie wedstrijden op rij ongeslagen. "Dit is voor mij nu de beste stap. Ik wil mezelf verbeteren en het team helpen omhoog te stuwen. Ik zal mijn best doen en iedere dag leren van de trainer en spelers. De trainer zei dat ik morgen met het team zal trainen en ik kan niet wachten om het team te helpen. Ik hou er niet van om over mezelf te spreken. Ik laat het liever op het veld zien."