Open Orkun Kökçü geeft toe: ‘Heb mezelf veel te lang in de maling genomen’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 16:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:03

Orkun Kökçü vindt dat hij sinds zijn doorbraak bij Feyenoord in fysiek opzicht een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De 22-jarige middenvelder zette naar eigen zeggen een knop in zijn hoofd om na een gesprek met voormalig ploeggenoot Tyrell Malacia. “Ik heb mezelf veel te lang in de maling genomen”, aldus Kökçü.

“Tyrell Malacia had al eens gezegd dat ze in de gym graag met me wilden werken", zegt Kökçü in gesprek met Voetbal International. “Hoewel ik hem per maand sterker zag worden, had ik er zelf niet zo’n behoefte aan. Ik kende de verhalen dat ze daar tot kotsen aan toe alles uit hun atleten haalden. Was niet nodig, het ging allemaal wel lekker, dacht ik. Ach, ik heb mezelf veel te lang in de maling genomen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De achttienvoudig Turks international besloot uiteindelijk toch met Malacia mee naar de sportschool te gaan. “Jordan, de trainer, deed nou niet of-ie heel blij was dat ik kwam trainen. Hij was heel zakelijk. Toen besefte ik dat ik in die zaal niks voorstelde. Er liepen daar allemaal jongens die meer konden dan ik, die veel sterker en fitter waren. Na twintig minuten zijn we gestopt. ‘Jouw fysiek is schandalig voor een speler met het nummer 10 van Feyenoord’, zeiden ze. Ik wist het zelf natuurlijk ook wel, maar nu werd ik met mijn neus écht op de feiten gedrukt.”

Kökçü zag vervolgens al vrij snel dat hij fysiek sterker werd. “Ik begon steeds makkelijker te lopen, zodat ik op een dag mijn sokken niet meer laag hoefde te dragen. Dat deed ik altijd wel en niet omdat ik het zo mooi vond. De reden was dat ik altijd kramp kreeg in mijn kuiten. Dat kwam doordat ik niet fit was. Als ik mezelf nu zie, met die afgezakte kousjes: zag er niet uit.” Kökçü kan zichzelf nu wel voor zijn hoofd slaan waarom hij niet eerder wakker werd. “Alles begint met hard werken, maar dat is blijkbaar iets waar je achter moet komen. Ik denk dat het ook hoort bij ouder worden. Op een gegeven moment voel je dat alles uit je handen glipt en moet je veranderen.”