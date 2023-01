‘Memphis Depay bereikt persoonlijk akkoord met Atlético; club stelt voorwaarde’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 16:03 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:13

Memphis Depay heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Atlético Madrid. Dat meldt Mundo Deportivo. Een transfer is echter nog niet officieel, gezien het feit dat Atlético en Barcelona er ook nog met elkaar uit moeten komen. Obstakel zou daarbij kunnen zijn dat de club uit de Spaanse hoofdstad niks wil betalen voor de 28-jarige aanvaller.

Memphis, die tot komende zomer vastligt in Catalonië, wordt al sinds enige tijd gelinkt aan een overgang naar Atlético. Bij die club moet hij João Félix vervangen, die tot het einde van dit seizoen verhuurd wordt aan Chelsea. Volgens de Spaanse krant zijn Memphis en los Colchoneros nu tot een overeenkomst gekomen over een contract tot medio 2025.

Nu is het aan Atlético om ook tot een overeenkomst te komen met Barcelona. Mundo Deportivo meldt dat de club van trainer Diego Simeone het Barça alleen wel lastig maakt, daar Atlético niet bereid is om geld op tafel te leggen. Ook het betrekken van andere spelers in de deal zou geen optie zijn voor de huidige nummer vier van LaLiga.

Fabrizio Romano meldde onlangs al dat de onderhandelingen tussen Barcelona en Atlético nog steeds gaande zijn, maar dat de Catalanen niet staan te springen om een directe concurrent te versterken. Daarom onderzocht Barcelona volgens Romano ook andere opties. Ook Internazionale werd kortgeleden in verband gebracht met Memphis, maar dat gerucht is inmiddels ontkracht door Sebastien Ledure, de advocaat van de 86-voudig international.